Among Us: la date de sortie sur Xbox et PlayStation enfin confirmée

Innersloth a enfin dévoilé la date de sortie d'Among Us sur PlayStation et Xbox: on aura droit à une version numérique le 14 décembre, à temps pour les vacances des Fêtes!

Le jeu d’infiltration arrivera ainsi sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, au coût de 6,49 $, et sera jouable avec la communauté sur Nintendo Switch et PC.

Innersloth a aussi donné quelques nouvelles à propos des éditions physiques de leur jeu. D’abord, l’édition Crewmate arrivera un peu plus tôt en Europe (14 décembre 2021) et en Asie (16 décembre 2021) pour finalement atterrir entre nos mains canadiennes le 11 janvier 2022.

Courtoisie Maximum Games

Quant à l’édition Impostor et Ejected, une sortie est prévue plus tard au printemps 2022 à travers le monde.

Il est toutefois déjà possible de les précommander sur le site de Maximum Games.

