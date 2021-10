Uncharted: la bande-annonce du film est enfin arrivée, regardez-la ici!

On a longtemps pensé que l’adaptation au cinéma d’Uncharted ne finirait jamais par sortir dans les salles obscures. Sept réalisateurs (!) et des années plus tard, la lumière apparaît toutefois au bout du tunnel avec une première bande-annonce.

Partagé jeudi matin par Sony, l’aperçu permet enfin de voir le (très) jeune Nathan Drake de Tom Holland en action, de même que Mark Wahlberg nous offrant une version sans moustache de Sully, prêt à prendre le –on le souligne– (très) jeune aventurier sous son aile.

On croise également dans la bande-annonce une jeune Chloe Frazer, interprétée par Sophia Taylor Ali.

Capture d'écran YouTube

Bien que ce soit encore difficile de savoir à quel point le film d’Uncharted sera semblable à la célèbre franchise de Naughty Dog, on peut tout de même apercevoir quelques assez importants clins d’œil à la série de jeux, comme une certaine scène à bord (et en dehors) d’un avion-cargo.

Capture d'écran YouTube

Reste toutefois à voir comment ces références seront intégrées au scénario du long-métrage.

En développement depuis plus de 10 ans, l’adaptation cinématographique arrivera finalement en salle le 18 février 2022. Comme quoi il ne faut jamais perdre espoir.

