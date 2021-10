Shang-Chi, Hawkeye, Deadpool 2: ce qui s’en vient sur Disney+ en novembre

On entame l’avant-dernier mois de l’année et avec lui vient une panoplie de nouveautés sur Disney+. Plusieurs films et séries qui ont fracassé le box-office et quelques exclusivités débarquent sur le service de diffusion.

Si l’occasion d’aller au cinéma dans les derniers mois ne s’est pas présentée, une petite soirée dans le confort de son salon est à prévoir en novembre. Parmi les ajouts sur Disney+, on retrouve l’excellent film de Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings le 12 novembre. Il ne sera pas le seul superhéros à venir agrémenter les soirées froides de novembre: Hawkeye et Deadpool 2 viendront se joindre à la partie.

Jungle Cruise, avec Dwayne «The Rock» Johnson et Emily Blunt, s’ajoutera aussi à la plateforme, ainsi que Home Sweet Home Alone, Enchanted et A Muppets Christmas: Letters To Santa.

Pour vous aider à organiser les multiples soirées cinéma/télé à venir, voici les nouveautés majeures s’en viennent au Canada sur Disney+:

3 novembre

Bob’s Burgers (Saison 11)

Deadpool 2

Jojo Rabbit

5 novembre

Prep & Landing: Operation Secret Santa

12 novembre

Ciao Alberto

Dopesick (Première de la série)

Enchanted

Entrelazados (Première de la série, intégrale)

Feast (court-métrage)

Frozen Fever (court-métrage)

Get A Horse! (court-métrage)

Jungle Cruise

Home Sweet Home Alone (Première de la série)

The Little Matchgirl (court-métrage)

Marvel Studios’ 2021 Disney+ Day Special

Nouveau court-métrage de The Simpsons

Olaf Presents (série intégrale)

Paperman (court-métrage)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Tangled Ever After (court-métrage)

Tick Tock Tale (court-métrage)

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

The World According to Jeff Goldblum (début de la saison 2, 5 premiers épisodes)

17 novembre

Dollface (Saison 1)

Fancy Nancy (Saison 3)

Marvel’s Hit Monkey (Première de la série)

19 novembre

Adventure Thru the Walt Disney Archives

A Muppets Christmas: Letters to Santa

Mission to the Sun

20/20: The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World

22 novembre

Solar Opposites Christmas Special

24 novembre

Hawkeye (Première de la série, 2 premiers épisodes)

25 novembre

The Beatles: Get Back (Partie 1)

26 novembre

The Beatles: Get Back (Partie 2)

Duck The Halls: A Mickey Mouse Christmas Special

Ernest Saves Christmas

27 novembre

The Beatles: Get Back (Partie 3)

