Voici comment essayer Battlefield 2042 avant de l’acheter

À partir du 12 novembre, les membres EA Play et Game Pass Ultimate sur console auront droit à un essai de 10 heures de Battlefield 2042 avant la sortie du jeu. Il sera aussi disponible sur Game Pass PC et EA Play Pro sur PC.

• À lire aussi: Voici où précommander Battlefield 2042

• À lire aussi: Battlefield 2042: voici les «specs» recommandées pour la version PC

Il y a quelques semaines, on a eu droit à un avant-goût du jeu lors d'une session bêta ouverte. Bien que le jeu semblait encore avoir besoin de travail, la bêta en avait beaucoup dans le ventre et l’essai de 10 heures ne peut pas mieux tomber. Si vous avez besoin d’un dernier essai pour vous convaincre de céder à la tentation, il sera possible de le faire à partir du 12 novembre prochain.

La sortie du très attendu Battlefield 2042 est prévue le 19 novembre.

À VOIR AUSSI

s

s