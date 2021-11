PS5: un an plus tard, voici les jeux qui ont été les plus joués sur la console

La PlayStation 5 fête ce vendredi son premier anniversaire, après une année marquée par quelques exclusivités pour la console, mais aussi de nombreux reports et des exemplaires assez difficiles à trouver.

Cela dit, plus de 13 millions de PS5 ont tout de même trouvé preneurs au cours des 12 derniers mois, la console s’attirant déjà un bon bassin de joueurs. Et ces joueurs-là, ils ont joué à des jeux!

À l’occasion des célébrations de l’an 1 de la PlayStation 5, Sony a donc dévoilé le palmarès des 10 titres les plus joués de la dernière année, classés par nombre d’heures, sur sa nouvelle console. Les résultats, partagés dans un billet de blogue, sont à la fois surprenants... et pas tellement!

On retrouve en effet sans grande surprise en tête de liste Fortnite, suivi de Call of Duty: Black Ops Cold War et FIFA 21. Cependant, une seule exclusivité PS5, Demon’s Souls, se retrouve dans le top 10, en avant-dernière position.

Voici la liste complète:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Au total, Sony affirme que les joueurs auraient joué collectivement plus de 4,6 milliards d’heures et regardé plus de 26 millions d’heures de contenu vidéo sur la PS5 depuis son lancement en novembre 2020.

25 jeux en développement chez Sony pour la PS5

Dans le même billet, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a profité de l’anniversaire de la PS5 pour rassurer les joueurs quant à l’avenir de la console et des jeux qui s’y retrouveront dans les prochaines années.

En ce sens, Ryan a mentionné que pas moins de 25 jeux étaient en ce moment en développement à l’interne pour la PS5, gracieuseté des différentes équipes de PlayStation Studios.

Plus largement, le grand patron de PlayStation a également assuré que Sony travaillait encore d’arrache-pied pour essayer de livrer «autant d’unités que possible» de la PS5, reconnaissant que les «contraintes d’inventaire demeuraient une source de frustration pour plusieurs de nos clients».

Cela dit, si on en croit les plus récents échos qui émanent de l’entreprise japonaise, cela risque de prendre encore un peu (beaucoup) de temps avant que l’approvisionnement en PS5 ne revienne à la normale.

Un an plus tard, la patience est donc encore et toujours de mise.

