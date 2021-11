Tom Holland continuera d'interpréter Spider-Man après No Way Home

Vous trouvez que le Spider-Man de Tom Holland est le meilleur? Bonne nouvelle, ce sera encore lui qui revêtira le costume de l’homme-araignée dans les films qui suivront Spider-Man: No Way Home dans l’univers cinématographique de Marvel (MCU).

La productrice Amy Pascal a ainsi mis fin aux spéculations qui envoyaient le Spider-Man de Holland aux oubliettes en confirmant lundi que l’acteur serait de retour dans le rôle de Peter Parker pour au moins un autre long-métrage... et peut-être même une autre trilogie.

«[No Way Home] n’est pas le dernier film que [Sony] va faire avec Marvel, [ce n’est pas] le dernier Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, ce n’est pas juste une partie... nous voyons cela comme trois films et, maintenant, nous passons aux trois prochains», a souligné Pascal en entrevue avec Fandango.

Ce faisant, cela confirme également une fois de plus que la collaboration entre Marvel et Sony se poursuivra à l’avenir, une alliance qu’Amy Pascal décrit comme «respectueuse».

«Nous sommes tous respectueux les uns les autres. Nous travaillons ensemble et nous nous assurons que nous ne faisons qu’ajouter [au produit final]», a-t-elle soutenu.

Dans l'univers plus large de l'homme-araignée, la productrice a également indiqué au passage que la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse allait être «fantastique» et que le studio aurait «quelque chose» du film à montrer au public «très bientôt».

D’ici là, soulignons que les billets pour Spider-Man: No Way Home ont été mis en vente ce lundi en ligne sur le site de Cineplex.

Prévu pour le 17 décembre prochain, le long-métrage sera réalisé par Jon Watts. Pour sa part, Tom Holland sera rejoint à l’écran par Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy), Marisa Tomei (May), de même que Jamie Foxx et Alfred Molina, qui reprendront respectivement leur rôle d'Electro et de Doctor Octopus.

