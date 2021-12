Star Wars: The Empire Strikes Back en ciné-concert à la Place des Arts

En mars prochain, une projection de l’épisode cinq de la saga Star Wars sera accompagnée par l’Orchestre FILMharmonique de Montréal, qui interprétera l’une des trames sonores de John Williams les plus connues de tous les temps.

• À lire aussi: Spider-Man: Kirsten Dunst aimerait incarner une «vieille Mary Jane» dans un prochain film

• À lire aussi: Batman: Danny DeVito aimerait reprendre le rôle du Pingouin

Les 78 musiciens du FILMharmonique, dirigés par Erik Ochsner, vous accompagneront tout le long de la projection du classique de 1980 créé par George Lucas et réalisé par Irvin Kershner.

Cet opus démarre après la destruction de la Death Star, alors que les forces de l'empire continuent de pourchasser les rebelles.

À l’occasion de cet épisode, John Williams choisit d’élargir l’orchestre de plusieurs instruments, soucieux d’accentuer le côté mécanique et brutal des quadripodes impériaux se déplaçant dans le paysage enneigé. C’est dans le cinquième épisode que le thème The Imperial March prend plus d’importance et se gravera dans l’imaginaire des fans à jamais.

Le film sera présenté en version originale anglaise, sous-titrée en français. Le ciné-concert de Star Wars Episode V: The Empires Strikes Back aura lieu le 18 et 19 mars prochain à 19h30, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Les billets sont maintenant en vente en ligne et par téléphone au 514 842-2112.

À VOIR AUSSI

s