Disney+: voici les films et séries qui arrivent en décembre 2021

La neige, le verglas, le froid... pourquoi sortir quand on peut regarder la télé, bien emmitouflé à la maison?

Bon, il existe diverses bonnes raisons de sortir prendre l’air... mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout de même passer quelques soirées de décembre devant Disney+! Et à voir ce qui s’en vient sur le service de diffusion, on vous comprendrait de vouloir rester sur votre sofa.

Que ce soit le premier épisode de la nouvelle série Star Wars The Book of Boba Fett, la suite de Hawkeye ou le nouveau film de Pixar Encanto, les nouveautés intéressantes sur Disney+ ne manquent pas en décembre. En fait, il y en a plus d’une cinquantaine!

Voici donc ce qui arrive en décembre sur Disney+ au Canada:

1er décembre

American Dad – saison 17

Bob's Burgers – saison 12, nouvel épisode

Disney Insider – saison 1, nouvel épisode

Dopesick – saison 1, nouvel épisode

Hawkeye – saison 1, nouvel épisode

Storm Rising – saison 1

The Great North – saison 2, nouvel épisode

3 décembre

A Hidden Life

Continent 7: Antarctica

Diary of a Wimpy Kid

Disney Holiday Magic Quest

Mickey & Minnie Wish Upon a Christmas

Spies in Disguise

The Rescue

8 décembre

Bob's Burgers – saison 12, nouvel épisode

Disney Insider – saison 1, nouvel épisode

Dopesick – saison 1, nouvel épisode

Family Guy – saison 20, nouvel épisode

Hawkeye – saison 1, nouvel épisode

Modern Family – saisons 1 à 11

Taste the Nation with Padma Lakshmi – saison 2, nouvel épisode

The Great Christmas Light Fight – saison 9

The Great North – saison 2, nouvel épisode

Welcome to Earth – saison 1

10 décembre

Christmas... Again?

The Queen Family Singalong

15 décembre

Bob's Burgers – saison 12, nouvel épisode

Dopesick – saison 1, nouvel épisode

Family Guy – saison 20, nouvel épisode

Foodtastic – saison 1

Hawkeye – saison 1, nouvel épisode

Ron's Gone Wrong

The Simpsons – saison 33, nouvel épisode

Unknown Waters with Jeremy Wade

17 décembre

Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition

Paris to Pittsburgh

22 décembre

Dopesick – saison 1, nouvel épisode

Hawkeye – saison 1, nouvel épisode

Family Guy – saison 20, nouvel épisode

The Premise – saison 1

The Simpsons – saison 33, nouvel épisode

24 décembre

Encanto

Far From the Tree

Into the Okavango

The Flood

The Informant: Fear and Faith in the Heartland

29 décembre

Bob's Burgers – saison 12, nouvel épisode

Family Guy – saison 20, nouvel épisode

The Book of Boba Fett – saison 1, premier épisode

The Great North – saison 2, nouvel épisode

The Simpsons – saison 33, nouvel épisode

