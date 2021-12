25 films de Noël à regarder absolument: la sélection de Pèse sur Start

Le mois de décembre au Québec est synonyme de neige, de froid, de soupers en famille, mais aussi de grasses matinées et de longues soirées cinéma à la maison. Pèse sur Start vous propose donc ses films préférés de Noël pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes. À regarder seul ou en bonne compagnie!

National Lampoon's Christmas Vacation

Capture d'écran

Voulant toujours trop en faire, Clark Griswold veut que le Noël de sa famille soit plus que parfait et décide de fêter comme il se doit. Il va couper lui-même son sapin avec sa petite famille, il invite ses parents, ses beaux-parents, sa tante et son oncle, et il a même décidé de décorer la maison entière de 25 000 ampoules! Mais rien ne fonctionne comme planifié pour le pauvre Clark et la malchance lui tombera dessus encore et encore.

Connu au Québec sous le nom Le Sapin a des boules, on ne se lasse pas de ce classique de 1989 qu’on écoutait tous à la télévision avec nos parents.

Où le regarder: Club Illico, Amazon Prime Video (en location ou à l'achat)

Home Alone 1 et 2

Capture d'écran

On ne regarde pas Home Alone pour l'histoire, mais pour le bonheur (un peu sadique...) de voir les deux bandits niaiseux, joués ici par Joe Pesci et Daniel Stern, subir les pires pièges imaginés par un enfant de moins de 10 ans. On a spécialement un plaisir presque malsain de voir Marvin recevoir quatre briques (on les a comptées) en plein visage dans le deuxième opus de la série.

Où le regarder: Disney+

Love Actually

Capture d'écran

Cette comédie romantique britannique se penche sur les différents aspects de l’amour à travers dix histoires distinctes, impliquant un large éventail de personnages, qui contribuent chacun à ce grand film choral. L’action se déroule sur fond des Fêtes et se joue un peu comme compte à rebours jusqu’à Noël. Certains diront que le long-métrage est très «cucu», mais lorsqu’on tombe dessus, on finit toujours par la regarder au complet.

Où le regarder: Netflix, Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Die Hard

Capture d'écran

La veille de Noël, l’inspecteur du NYPD John McClane arrive à Los Angeles avec l’intention de se réconcilier avec son épouse, Holly. On le reconduit au Nakatomi Plaza, où se tient une fête de Noël organisée par l’employeur de Holly, Nakatomi Corporation. Le party tourne au vinaigre, lorsque Hans Gruber et son équipe de terroristes allemands saisissent la tour et prennent en otage les employés. McClane réussit à fuir et tente tant bien que mal de contrecarrer les plans de Gruber. Au menu: des scènes d’action, des explosions, des bagarres et plus encore.

Certains diront que Die Hard n’est pas un film de Noël. À ces personnes, on leur dira qu’elles ont tort, mais qu’on les aime pareil. Chez Pèse sur Start, on considère que ce n’est Noël uniquement si Hans Gruber tombe du haut du Nakatomi Plaza.

Où le regarder: Disney+

The Santa Clause

Capture d'écran

Cette comédie familiale met en vedette Tim Allen, qui joue Scott Calvin, un père entretenant des rapports difficiles avec son fils Charlie, qu'il ne voit plus qu'épisodiquement. La veille de Noël, il vit un événement plutôt inattendu: après avoir glissé de son toit, le père Noël le désigne pour le remplacer. D'abord hésitant, Scott finit par enfiler le manteau rouge et blanc, monte dans le traîneau et finit la distribution des cadeaux. Après que Charlie et son père soient débarqués dans un atelier souterrain caché sous la banquise du pôle Nord, Bernard, l'un des elfes, révèle à Scott qu'il s'est officiellement engagé à exercer la profession de père Noël.

Ce film a marqué l'enfance d'une génération, et est encore très sympathique à regarder aujourd'hui.

Où le regarder: Disney+

Batman Returns

Capture d'écran

C’est Noël à Gotham et les citoyens de la ville profitent de la paix du temps des Fêtes. Elle sera malheureusement de courte durée, puisque la gang du Triangle Rouge, dirigée par l’étrange Pingouin, vient semer la terreur dans les rues de la métropole.

Abandonné dans les égouts alors qu’il n’était qu’un bébé, le Pingouin devient la nouvelle coqueluche de Gotham, supporté par l’homme d’affaires véreux Max Shreck. En parallèle, la secrétaire de Shreck, Selina Kyle, découvre un plan machiavélique de son patron. Pour s’assurer que son plan ne sera pas dévoilé, il pousse Selena à travers une fenêtre. Elle survit toutefois à sa chute, a soif de vengeance et deviendra Catwoman. Batman n'a maintenant pas un, mais deux criminels à combattre.

L’esthétique de Tim Burton, les combats et gadgets de Batman, Michael Keaton (le seul vrai Batman), Danny Devito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, la musique de Danny Elfman: tout y est pour en faire un film parfait de Noël!

Où le regarder: Amazon Prime Video (avec un abonnement à Starz), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Rare Exports: A Christmas Tale

Capture d'écran

Cette comédie d’horreur finlandaise met de l’avant la légende sombre de Joulupukki, qui est l’inspiration pour le père Noël moderne.

Rare Exports: A Christmas Tale suit un jeune garçon nommé Pietari Kontio, qui craint que Joulupukki soit enterré sous la glace et la neige. Lorsqu'un groupe de recherche britannique se rend en Finlande pour fouiller Korvatunturi, ils réveillent les assistants de la créature. Bien qu'ils s'apparentent au père Noël, ils ne ressemblent en rien à l'homme des bouteilles de Coca-Cola! Au lieu de distribuer des jouets et d'apporter de la joie aux vacances, ils emmènent les enfants vilains et les donnent à manger à leur chef. Dans Rare Exports, le père Noël est ainsi plutôt dépeint comme un démon de Noël malveillant, qui kidnappe ceux qui ont abandonné l'esprit des Fêtes.

Ce film d’horreur a reçu d’excellentes critiques, ayant même une note de 90% sur Rotten Tomatos. Un must à voir, qui fait changement des films traditionnels de Noël!

Où le regarder: Shudder

The Nightmare Before Christmas

Capture d'écran

L'étrange Noël de monsieur Jack, est-ce un film de Noël, ou d'Halloween? Peu importe; on l'adore.

Le film de Tim Burton de 1993, réalisé par Henry Selick, n'est pas aussi «quétaine» que les autres titres de cette liste. Il raconte l'histoire de Jack Skellington, un drôle de personnage provenant du village de l'Halloween, qui devient obsédé par Noël. Le film propose des chansons comiques, du stop-motion et une bonne dose d'humour.

C'est maintenant un vrai classique!

Où le regarder: Disney+

Tous les films d'Astérix et Obélix

Capture d'écran

Un Noël québécois n'est pas complet sans avoir regardé au moins UN film d’Astérix. Lequel, nous demandez-vous? Du choix, il n’en manque pas!

Parmi nos coups de cœur se retrouvent Astérix et Cléopâtre, Astérix chez les Bretons, Les Douze Travaux d’Astérix, Astérix - Le Domaine des dieux, ainsi que Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre. Retrouvez donc Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix et les Romains pour des fous rires assurés.

Où le regarder: Club Illico, Netflix, Amazon Prime Video, Télé-Québec pendant Ciné-Cadeau

Jack Frost

Capture d'écran

Jack Frost est une petite comédie bien sympathique mettant en vedette Michael Keaton et Kelly Preston. Jack Frost est un musicien et père qui a beaucoup de misère à tenir ses promesses auprès de son fils, Charlie. En construisant un bonhomme de neige avec lui, Jack lui offre un harmonica «magique». Sa carrière grandissante en musique lui fera toutefois ensuite manquer beaucoup d’événements avec sa famille et malheureusement, il perdra la vie dans un accident d'auto.

Un an plus tard, Charlie est tombé dans la dépression à la suite de la mort de son père, au point de ne plus avoir aucun contact avec ses amis. Une nuit, il fabrique un autre bonhomme de neige qui ressemble autant à Jack qu'il s'en souvient et joue avec l'harmonica de son père juste avant de s'endormir. Or, l'harmonica s'avère magique après tout, car il ravive Jack, transférant son esprit dans le bonhomme de neige. Jack a maintenant une deuxième chance de renouer avec sa famille, avant que l’hiver ne se termine.

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Miracle on the 34th Street (version de 1994)

Capture d'écran

Il est difficile de trouver un film de Noël plus emblématique du temps des Fêtes que Miracle on 34th Street. Et si les puristes préféreront l’original de 1947, c’est celui de 1994, avec Richard Attenborough et Mara Wilson, qui a réellement marqué notre enfance de jeunes des années 90.

Tant de souvenirs avec ce bon vieux Kris Kringle... un incontournable pour les plus nostalgiques.

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Scrooged

Capture d'écran

Bill Murray est reconnu pour ses (nombreux) rôles de grognon au cinéma et Scrooged ne fait pas exception à la règle de ce côté. L’acteur y tient le rôle de Frank Cross, un patron désabusé d’une station de télé, qui se fait visiter par plusieurs fantômes de Noël afin qu’il retrouve l’esprit des Fêtes.

Parfois sombre, mais toujours cocasse grâce à l’inimitable aura comique de Murray, Scrooged est une relecture intéressante du célèbre conte A Christmas Carol de Charles Dickens. Et avec les années, le long-métrage de Richard Donner s’est lui aussi imposé comme un classique du temps des Fêtes. Pour les plus cyniques d’entre nous, du moins!

Où le regarder: Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Joyeux Noël

Capture d'écran

S’inspirant d’événements réels, Joyeux Noël raconte une trêve sur un champ de bataille de l’Ouest lors de la Première Guerre mondiale, alors que Français, Écossais et Allemands choisissent de laisser tomber les armes et de se réunir à l’occasion de Noël.

Un film du temps des Fêtes, oui, mais aussi un très intéressant récit historique qui saura captiver celles et ceux qui veulent toujours en apprendre plus sur les grands conflits mondiaux. Évidemment, le tout est romancé, mais le ton est juste et le long-métrage ne tombe jamais dans les clichés.

Ajoutez à ça une distribution internationale de qualité et vous obtenez un film d’une grande qualité, qui se regarde bien à Noël... mais aussi à n’importe quel autre moment de l’année!

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Elf

Capture d'écran

Une comédie de Noël avec Will Ferrell, n’est-ce pas là le rêve? Si vous aimez l’un ou l’autre de ces éléments, Elf est le long-métrage presque parfait, alliant la féérie des Fêtes à l’hilarante folie du comédien.

Comme le laisse présager le titre, Elf raconte l’histoire de Buddy, un humain élevé au Pôle Nord à travers les elfes du père Noël, qui retourne à New York pour essayer de retrouver son père biologique. Et évidemment, ce dernier est un grand grincheux égoïste!

Drôle et lumineux, Elf est un essentiel qui n’a (presque) pas pris une ride, près de 20 ans après sa sortie au cinéma.

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Klaus

Capture d'écran

Encensé par la critique, Klaus est un récit de Noël aussi charmant que drôle et réconfortant. On y raconte une histoire alternative des origines du père Noël, plus précisément la rencontre dans le Grand Nord d’un facteur et d’un fabricant de jouets reclus, qui mènera, vous l’aurez deviné, à une certaine distribution nocturne de cadeaux.

Animé de façon magnifique «à l’ancienne», le premier film de Sergio Pablos rassemble une brochette d’acteurs remarquables, dont Jason Schwartzman, J. K. Simmons, Rashida Jones et Joan Cusack, et saura réchauffer les coeurs les plus glaciaux.

Ça ne court pas les rues, un film de Noël nommé aux Oscars. C’est donc à voir!

Où le regarder: Netflix

How the Grinch Stole Christmas

Capture d'écran

On aime ou on déteste le Grinch de Jim Carrey. On ne vous jugera donc certainement pas si vous décidez de passer votre chemin à la vue de son visage vert et poilu. Cependant, celles et ceux qui choisiront de visionner le long-métrage de Ron Howard auront droit à une fable colorée qui ne donne aucun répit à ses spectateurs et rend très bien la vision toujours unique du Dr Seuss.

Jim Carrey y donne une performance tout ce qu’il y a de plus... Jim Carrey, ce qui saura assurément faire ricaner les enfants (ou bon, peut-être les effrayer un peu). C’est un classique des années 2000, qu’on le veuille ou pas!

Où le regarder: Club Illico, Netflix

La Guerre des tuques (version originale de 1984)

Capture d'écran

Deux groupes de jeunes, un fort de neige et une grande bataille qui se déroule pendant toutes les vacances des Fêtes. La Guerre des tuques a beau avoir plus de 35 ans, c’est encore un essentiel de Noël au Québec.

Oui, il existe une version animée plus récente, parue en 2015, mais s’il faut n’en regarder qu'une, l’original de 1984, réalisé par André Mélançon prévaut. À voir avec les plus jeunes, question de passer la tradition à une nouvelle génération!

Où le regarder: Club Illico

The Night Before

Capture d'écran

Trois vieux amis, interprétés par Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Anthony Mackie, partent à la recherche du meilleur party des Fêtes de New York, comme ils le font depuis une quinzaine d’année la veille de Noël. La tradition tire toutefois à sa fin et le trio souhaite donc profiter autant que possible de ce dernier réveillon de folie.

Attendez-vous à un tourbillon de blagues déplacées, du sexe et pas mal de drogue... c’est une comédie de Seth Rogen, après tout!

Possiblement pas le meilleur film de Noël à regarder en famille, mais pour se dilater la rate, c’est plus qu’efficace!

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Gremlins

Capture d'écran

Donnerez-vous un mogwai à l’être cher cette année pour Noël? Si on se fie au classique de 1984, ce n’est peut-être la meilleure des idées... Vaut assurément mieux regarder Gremlins une fois de plus!

Le film de Joe Dante, scénarisé par Chris Columbus, a laissé sa trace dans la culture populaire et saura apporter un peu folie à votre temps des Fêtes. Ce n’est pas le long-métrage qui a le mieux vieilli, mais Gremlins demeure un incontournable encore aujourd’hui.

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Bad Santa

Capture d'écran

Décidément, les histoires de voleurs sont à la mode dans le temps de Noël! Bad Santa est cependant une comédie un peu (beaucoup) plus noire que Home Alone... Et cette fois-ci, c’est nul autre que le père Noël, ou du moins un malfrat en costume rouge joué par Billy Bob Thornton, qui compte multiplier les cambriolage le soir du réveillon.

Drôle et tordu, Bad Santa avait reçu à l’époque de très bonnes critiques, mais rappelons-le, ce n’est pas votre film de Noël traditionnel!

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

Krampus

Capture d'écran

Connaissez-vous ce cher Krampus? Il s’agit d’une créature tirée du folklore austro-germanique qui accompagne le bon Saint-Nicolas lors de sa tournée de Noël, mais s’occupe pour sa part de punir les enfants qui n’ont pas été sages.

Krampus, le film, s’inspire donc de cette légende européenne, mettant en vedette Adam Scott, Toni Collette et David Koechner, dans une aventure qui verra une famille américaine essayer de se défendre contre le vilain personnage.

Quelque part entre comédie et film d’horreur, Krampus est le genre de long-métrage que l’on regarde quand on a envie de quelque de chose de TRÈS différent du Miracle de la 34e rue.

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

A Very Harold & Kumar Christmas

Capture d'écran

Si vous avez envie de voir un film de Noël... mais aussi un film de stoner, ne regardez pas plus loin que A Very Harold & Kumar Christmas, le troisième volet de la très drôle franchise de John Cho et Kal Penn, qui sont rejoints pour l’occasion par Neil Patrick Harris.

Encore une fois, l’intrigue n’est pas très complexe: Kumar brûle par accident le bien-aimé sapin de Noël du beau-père de Harold. La paire doit alors trouver un nouveau conifère pour le remplacer... mais disons tout simplement que ce ne sera pas facile.

Un film qui ne fait pas dans la dentelle, mais qui pourrait bien satisfaire votre besoin de comédie grossière pendant le temps des Fêtes!

Où le regarder: Amazon Prime Video (en location ou à l'achat), Youtube (en location ou à l'achat), iTunes (en location ou à l'achat)

The Family Man

Capture d'écran

Un joyeux Noël ne serait pas si joyeux sans un soupçon de Nicolas Cage. The Family Man n’est peut-être pas un classique du temps des Fêtes, mais le film de 2000 avait pourtant tous les ingrédients pour en devenir un.

Jack, incarné par Cage, est un riche homme d’affaires de Wall Street, vivant une vie de célibataire. Après avoir aidé un étrange personnage la veille, il se réveille le matin de Noël dans une toute autre vie, beaucoup plus modeste, marié à son ancienne amoureuse du collège, avec deux enfants, et travaillant comme vendeur de pneus. Il verra alors ce que le destin lui réservait s’il avait choisi de privilégier son couple plutôt que sa carrière 13 ans plus tôt.

Un peu kitsch, mais aussi touchant et mettant de l’avant une distribution solide (Nic Cage!), The Family Man mérite deux heures de votre temps si vous ne l’avez jamais vu.

Où le regarder: Netflix

Papa est devenu un lutin

Photo courtoisie

Curieux de voir l’équivalent québécois du film culte The Room? Papa est devenu un lutin est probablement le long-métrage que vous cherchez.

Tourné en une dizaine de jours avec un budget famélique, le film de Dominique Adams est l’exemple parfait d’une oeuvre si mauvaise qu’elle en devient presque bonne. Vous voulez en connaître l'histoire? Tout est dans le titre. Pour les amateurs de malaises et de dialogues qui font sourciller.

Où le regarder: Cinémas Guzzo Streaming

Jingle All the Way

Capture d'écran

Plaisir coupable ou réel classique? Les films d’Arnold Schwarzenegger tombent souvent dans l’une de ces deux catégories. En ce qui concerne Jingle All the Way, toutefois, la rédaction de Pèse sur Start n’arrive malheureusement pas à s’entendre.

On y voit le bon Arnold incarner un père absent, qui fait tout en son pouvoir pour acheter le jouet de l’heure à son fils pour Noël. Évidemment, la figurine en question, Turbo Man, est introuvable et la quête impossible pousse le personnage à vivre des aventures improbables. Évidemment, Jingle All the Way a connu un bon succès à sa sortie en 1996 et si vous êtes un enfant des années 90, vous l’avez probablement vu en famille au cinéma.

25 ans plus tard, par contre, est-ce que le film est aussi marquant que dans nos souvenirs de jeunesse? Ça dépend à qui vous demandez. L’auteur de ces lignes trouve que le film a un peu vieilli comme une pinte de lait laissée au soleil, mais ses collègues ont insisté très fort pour que Jingle All the Way se retrouve dans cette liste.

À vous de voir, donc!

Où le regarder: Disney+

