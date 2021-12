Spider-Man casse la baraque au box-office nord-américain

Spider-Man: No Way Home, dernier opus des aventures de l’homme-araignée, a réalisé la troisième meilleure sortie de l’histoire en Amérique du Nord avec des recettes de 253 millions de dollars sur le week-end, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

Très attendu par Hollywood et une industrie du cinéma laissée exsangue par la pandémie de la COVID-19, le dernier film de la saga n’est dépassé que par Avengers: Endgame (357 millions de dollars) et Avengers: Infinity War (258 millions) dans les annales des meilleures sorties aux États-Unis et au Canada, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

C’est aussi la meilleure sortie jamais réalisée par les studios Sony, selon le site Deadline.

Spider-Man: No Way Home est le troisième film où le très populaire homme-araignée est incarné par l’acteur britannique Tom Holland. Les épisodes précédents, où le costume rouge et bleu était endossé par Tobey Maguire puis Andrew Garfield, avaient eux aussi cassé la baraque au box-office.

L’histoire reprend là où l’avait laissée Far From Home en 2019, avec un Spider-Man dont l’identité réelle, Peter Parker, est publiquement révélée par le vilain Mysterio.

Le lycéen tente désespérément de replonger dans l’anonymat avec l’aide d’un autre personnage Marvel, Doctor Strange, campé par le non moins populaire Benedict Cumberbatch.

Les autres films du week-end sont restés loin derrière.

Le film d’animation de Disney, Encanto, a grimpé de la troisième à la deuxième place en récoltant environ 6,5 millions de dollars ce week-end, pour un total de 81,5 millions de dollars depuis sa sortie il y a un mois.

Le film, dont la musique a été composée par Lin-Manuel Miranda, suit les aventures d’une adolescente ordinaire, Mirabel, née au sein d’une famille dont chaque membre est doté de pouvoirs magiques, au cœur des montagnes de Colombie.

Il relègue à la troisième place West Side Story, remake par Steven Spielberg de la comédie musicale culte de 1961, qui avait pris la tête du box-office lors de sa sortie la semaine dernière.

Ce «Roméo et Juliette» new-yorkais a engrangé 3,4 millions de dollars ce week-end en reprenant les codes, la musique et l’histoire portés sur les planches pour la première fois à Broadway en 1957, portant à près de 18 millions de dollars ses recettes en deux semaines.

À la quatrième place figure Ghostbusters: Afterlife, dernier opus en date de la célèbre franchise, qui a enregistré 3,4 millions de dollars ce week-end, et 117 millions en cinq semaines de projection dans les salles.

Réalisé par Jason Reitman, fils du réalisateur du premier volet Ivan Reitman, le film embarque le public dans une aventure de fantômes qui se déroule cette fois dans une petite ville de l’Oklahoma, et non plus dans le Manhattan des années 1980.

Autre sortie du week-end, le nouveau film du réalisateur oscarisé Guillermo del Toro, Nightmare Alley, arrive en cinquième position avec seulement 3 millions de dollars de recettes, malgré une distribution de rêve avec Bradley Cooper, Cate Blanchett ou encore Willem Dafoe.

Le reste du Top 10 :

6. House of Gucci (1,9 million de dollars)

7. The Eternals (1,2 million)

8. Clifford (400 000)

9. Resident Evil: Welcome to Raccoon City (280 000)

10. Dune (240 000)

