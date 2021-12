Shang-Chi: une suite déjà annoncée, le réalisateur Destin Daniel Cretton de retour

C’est désormais officiel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aura une suite, a annoncé le magazine Deadline. Le cinéaste Destin Daniel Cretton sera notamment de retour pour écrire et réaliser ce nouveau volet.

• À lire aussi: J’ai jasé avec Simu Liu de Shang-Chi de Pokémon GO, Star Wars et du Pixel 6 de Google

• À lire aussi: Tom Holland continuera d'interpréter Spider-Man après No Way Home

Selon la publication américaine, Cretton aurait signé un contrat de plusieurs années avec Marvel Studios et la marque Onyx Collective de la plateforme Hulu, qui appartient également à Disney.

En plus de la suite de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le réalisateur développerait aussi déjà une série de Marvel pour Disney+. D’après les informations de Variety, il pourrait s’agir d’une comédie.

Plus largement, Destin Daniel Cretton devrait donc travailler sur des séries à la fois pour Disney+ et Hulu, en plus de se lancer également dans la production à travers une nouvelle boîte, qui travaillera sur des projets, pour la télé et le cinéma, soulignant plus particulièrement la diversité.

Paru en septembre 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a depuis remporté un vif succès tant aux États-Unis que sur la scène mondiale, où il a récolté près de 432 millions $US au box-office.

Rappelons que Shang-Chi est désormais accessible sur Disney+ au Canada.

