Keanu Reeves dit avoir reçu deux autographes dans sa vie, dont un qui disait «va chi**»

Keanu Reeves n’est visiblement pas du genre à collectionner les autographes, lui qui a révélé il y a quelques jours sur le plateau du Late Show with Stephen Colbert qu’il n’en avait demandé que deux jusqu’à maintenant dans sa vie.

En entrevue avec l’animateur américain, l'acteur vedette de John Wick et The Matrix a raconté qu’il avait jadis abordé l’auteur-compositeur-interprète Lou Reed, ancien membre du groupe The Velvet Underground, pour un autographe, de même que l’humoriste George Carlin.

Si son interaction avec Reed s’est déroulée de façon on ne peut plus classique – le chanteur a signé uniquement son nom sur un bout de papier, que Reeves a ensuite remis à un ami –, on ne peut pas dire la même chose de l’autographe de Carlin.

«J’en ai demandé un autre. George Carlin. Ouais, il m’a donné un autographe... C’était vraiment drôle. Il a écrit, je pense que c’était: "Cher Keanu, va chi**!"» s’est remémoré avec le sourire l’acteur canadien, dans des propos relayés par IGN.

Reeves, qui avait partagé l’écran avec Carlin dans Bill & Ted's Excellent Adventure, a par ailleurs mentionné qu’il n’aurait pas été le seul à recevoir une note aussi mémorable de la part de l’humoriste.

«J’ai toujours pensé qu’il avait juste écrit ça pour moi, puis j’ai rencontré quelqu’un d’autre qui m’a dit qu’il lui avait écrit la même chose! En tout cas, c’est magnifique», a ajouté l’interprète de John Wick, qui n’a de toute évidence rien contre les autographes atypiques.

Rappelons qu’on peut voir Keanu Reeves depuis quelques semaines reprendre son rôle de Neo dans The Matrix Resurrections, maintenant accessible à l’achat ou la location sur différentes plateformes numériques.

