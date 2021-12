Cyberpunk 2077: Keanu Reeves réagit... positivement au mod qui permettait d’avoir du sexe avec son personnage

Aviez-vous eu vent en janvier dernier du fameux mod qui permettait de faire des galipettes avec Keanu Reeves, alias Johnny Silverhand, dans Cyberpunk 2077? Eh bien, le bien-aimé acteur canadien, lui, n’était pas au courant.

L’honneur de lui annoncer la (bonne? mauvaise?) nouvelle est revenu au journaliste Alex Heath, du site The Verge, qui a eu l’audace d’aborder le sujet lors d’une récente entrevue au sujet de la conception de Matrix Awakens.

Heath a commencé par demander à Reeves s’il jouait à des jeux vidéo, ce à quoi ce dernier a simplement répondu «non».

«Même pas Cyberpunk?», a poursuivi le journaliste, avant d’essuyer une autre réponse négative. «J’ai vu des démonstrations, mais je n’y ai jamais joué», a précisé l’acteur.

C’est possiblement à ce moment que l’intervieweur a vu l’ouverture et décidé d’aller de l’avant avec le sujet un peu, beaucoup osé.

«Saviez-vous que, dans Cyberpunk, ils avaient hacké [votre] personnage? Que vous étiez le hack le plus demandé pour que votre personnage devienne un personnage avec lequel on pouvait avoir du sexe?»

La réponse de Keanu Reeves est aussi inattendue que, disons, prévisible, si on prend en considération la nature profondément sympathique et bon joueur de l’acteur: un très long «YESSSSS!», accompagné d’une belle pose de célébration.

Capture d'écran YouTube Keanu était... content!

La joie a cependant été de courte durée pour Reeves lorsque le journaliste lui a indiqué que le mod en question avait été retiré par CD Projekt Red. «Aaaaah», a soupiré le Canadien, visiblement amusé par la conversation.

Questionné par Heath, il a ensuite laissé entendre qu’il n’avait aucun problème avec ce genre de modification l’impliquant, arguant que «c’est toujours agréable quand c’est agréable».

Sa partenaire de jeu dans la saga The Matrix, Carrie-Anne Moss, n’a toutefois pas accueilli le mod de la même façon. «Pour ma part, je dis non merci!», a-t-elle vivement répliqué, entre deux éclats de rire.

Fait intéressant, la discussion a ensuite rapidement convergé vers le sujet de la pornographie en réalité virtuelle... au grand désespoir de Moss.

«Pensez à tout l’argent qu’il y a en ce moment dans le porno, n’est-ce pas? Donc, vous pourriez ne même pas avoir à être là et les gens pourraient avoir du sexe numérique avec votre avatar numérique. Comment ça s’appelle déjà en ce moment, For Members Only? Vous pourriez tout faire. Oh mon Dieu, ensuite vous pourriez avoir le costume qui est probablement fait en Suède ou un truc allemand. Oh mon dieu, puis vous pourriez avoir le truc de VR. Et ensuite, ils auraient vos données avec votre matrice d’excitation», a enchaîné Reeves dans une longue et très drôle tirade.

Bref, on ne s’ennuie jamais vraiment avec Keanu!

Rappelons que l’expérience interactive The Matrix Awakens est offerte gratuitement dès maintenant sur PS5 et Xbox Series X/S. Le quatrième film de la franchise, The Matrix Resurrections, doit quant à lui paraître le 22 décembre.

