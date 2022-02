Aperçu de Gran Turismo 7 : la meilleure raison d’avoir une PS5?

Quand le premier jeu de course automobile Gran Turismo a été lancé il y a 25 ans, le monde était bien différent. En 1997, les Cowboys fringants vendaient leur musique sur des cassettes, l’huile d’olive était un produit de luxe, une bonne partie des influenceurs du vol de Sunwing n’était pas née, le logiciel de discussion mIRC était au sommet de sa gloire et les Canadiens participaient aux séries éliminatoires de la LNH.

Les voitures étaient aussi beaucoup plus présentes dans l’imaginaire collectif que maintenant (vous n’avez d’ailleurs qu’à réécouter la cassette 12 grandes chansons des Cowboys fringants pour vous en convaincre : on dirait que la moitié des pistes ne sont que des excuses pour nommer des marques automobiles). « Aujourd’hui, il n’y a plus autant de gens qui parlent de la culture automobile. On parle moins de la beauté des voitures, ou du plaisir de la conduite », se désole Kazunori Yamauchi, producteur de la série Gran Turismo.

C’est ce que le créateur de la série espère changer, selon ce qu’il a confié plus tôt cette semaine à la presse lors d’un événement de lancement virtuel. « On veut introduire la culture automobile et la fascination des voitures à une nouvelle génération de gens », note-t-il.

Capture d’écran : PlayStation. Le nouveau Gran Turismo Cafe est au cœur de la « culture automobile » de Gran Turismo 7.

Est-ce que Polyphony Digital va réussir à intéresser les joueurs d’aujourd’hui aux voitures, « le gadget le plus fantastique de l’humanité au 20e siècle », comme le dit Kazunori Yamauchi? Difficile à dire sans y avoir joué. Mais après avoir passé deux jours à entendre parler de Gran Turismo 7 et à en voir des extraits, il m’apparaît évident que le jeu intéressera au moins les joueurs à un autre gadget : la PS5.

Alors que le magazine Wired estimait cette semaine qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une PS5, et que la PS4 convenait tout à fait, Gran Turismo 7 semble au contraire l’excuse parfaite pour s’équiper d’une nouvelle console. Voici pourquoi :

Les visuels sont époustouflants (surtout avec le lancer des rayons)

Capture d’écran : PlayStation. Le mode photo Scapes de Gran Turismo 7 permet de photographier ses véhicules dans des milliers d’endroits dans le monde.

Avec Gran Turismo 7, le réalisme des nuages (et de tout le système météo, d’ailleurs), des environnements et des voitures atteint un niveau rarement (jamais?) égalé jusqu’ici (comme vous pouvez le voir dans les différentes captures d’écran qui accompagne ce texte, réalisées sur PS5).

Les jeux de course automobile sont souvent ceux qui offrent les graphiques les plus réussis, mais Gran Turismo 7 atteint un niveau de photoréalisme étonnant, surtout avec le lancer des rayons, qui permet d’afficher des textures particulièrement réalistes avec la PS5. On se demande même parfois si certaines captures d’écran tirées du jeu sont des photos réelles, ou non.

« Le lancer des rayons en temps réel est quelque chose que nos ingénieurs essaient d’intégrer depuis le premier Gran Turismo, confie Kazunori Yamauchi. C’est un rêve que l’on a tenté de réaliser pendant plusieurs décennies. »

Notons que le réalisme ne sera toutefois pas parfait pendant le jeu. Polyphony Digital a en effet choisi de privilégier un taux de rafraichissement de 60 images par seconde pendant les courses, ce qui serait impossible à atteindre avec le lancer des rayons. Ce dernier ne sera donc offert que dans le mode photo, dans les différents menus et, surtout, dans les reprises de courses (les régulières, ou les nouvelles reprises musicales, où les changements de caméras s’adaptent au rythme de la musique).

L’audio 3D est particulièrement adapté à la course automobile

Capture d’écran : PlayStation. La musique est au cœur de Gran Turismo 7, avec notamment le nouveau mode Music Rally, conçu pour conduire paisiblement en écoutant des chansons.

Comme plusieurs autres jeux optimisés pour les consoles de nouvelle génération, Gran Turismo 7 intègre une technologie d’audio 3D, où il est possible de déterminer la provenance d’un son.

La technologie offre plusieurs avantages dans un jeu de course. Elle améliore le réalisme et l’immersion (les sons varient selon le type de surface sur lesquels ils rebondissent, par exemple), et permet aussi d’entendre la provenance des automobiles derrière nous.

Temps de chargement : de plus d’une minute à moins d’une seconde

Capture d’écran : PlayStation. La carte du monde pour se diriger vers un concessionnaire automobile (et acheter l’une des 420 voitures du jeu) ou vers un championnat est de retour dans Gran Turismo 7.

Comme plusieurs autres jeux optimisés pour la PS5, Gran Turismo 7 profite aussi des temps de chargement accélérés du stockage SSD de la console.

Ici aussi, ce n’est pas unique, mais la technologie devrait rendre l’expérience beaucoup plus agréable sur la PS5 que sur la PS4. Selon Kazunori Yamauchi, le chargement d’une course peut prendre une minute sur la PS4, alors qu’il prend « moins d’une seconde » sur la PS5.

L’amélioration est de taille.

Le meilleur usage de la DualSense jusqu’ici?

Capture d’écran : PlayStation. Les vibrations du volant sont reproduites avec la manette DualSense de la PS5.

Je n’ai pas été particulièrement impressionné par la manette DualSense jusqu’à présent. Les jeux de lancement de la PS5 Astro’s Playroom et Spider-Man : Miles Morales utilisaient bien la manette, et montraient bien ses possibilités (surtout Astro’s Playroom), mais en pratique, avec les jeux lancés depuis, on aurait dit que les développeurs ne s’étaient pas particulièrement forcés pour tirer pleinement profit de l’accessoire.

Gran Turismo 7 semble (je dis semble, car je n’ai pas joué au jeu, tout ceci est donc à prendre avec un grain de sel) changer la donne. Ici aussi, la nature de la course automobile est un atout pour les développeurs du jeu.

La DualSense devrait notamment reproduire les vibrations exactes du moteur, des roues avant et des petites bosses sur l’asphalte, de la même manière qu’on sent la route et le véhicule avec les mains sur le volant pendant une course. Les gâchettes adaptatives sont aussi mises à profit, puisqu’elles permettent notamment de ressentir la sensibilité des freins, selon le type de véhicule conduit, et la sensation du système ABS qui s’active.

Après la vue et le son, c’est donc le sens du toucher que Gran Turismo 7 tente de combler. D’ailleurs, si la manette était capable d’émettre l’odeur d’une voiture neuve, tous les sens que l’on utilise en conduisant seraient interpellés (espérons que ça viendra avec la future PS6 et sa manette olfactive TripleSense TM!).

Vous pourrez constater l’efficacité de la technologie haptique dans Gran Turismo 7 lors du lancement du jeu, le 4 mars prochain.

