Le studio montréalais Behaviour a recueilli plus de 1,5 M$ pour la recherche sur la santé mentale

Behaviour Interactif, l’entreprise québécoise derrière le populaire jeu en ligne Dead by Daylight, a révélé ce mercredi qu’elle avait donné à ce jour plus de 1,5 M$ à la Brain & Behavior Research Foundation (BBRF), vouée à «l'amélioration de la vie des personnes souffrant de maladies mentales».

Le studio de Montréal a rappelé que c’était grâce à la générosité des joueurs de Dead by Daylight qu’il avait pu recueillir cet impressionnant montant dédié à la recherche sur la santé mentale.

Ainsi, les fonds sont amassés depuis 2018 grâce aux profits de la vente dans le jeu multijoueur de la collection The Charity Case, composée de 26 articles cosmétiques. En achetant l’ensemble, les fans du titre de Behaviour ont donc contribué également à la cause de la Brain & Behavior Research Foundation.

«Notre entreprise s'engage à aider, de toutes les façons possibles, ceux et celles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, soit en récoltant des fonds essentiels pour la recherche par le biais de la BBRF, soit en s'assurant que les membres de notre équipe ont accès aux informations et aux ressources dont ils et elles ont besoin», a affirmé dans un communiqué Rémi Racine, président et producteur exécutif chez Behaviour.

Pour réaliser sa mission, la Brain & Behavior Research Foundation «accorde des subventions visant à réaliser des progrès et des percées dans la recherche scientifique portant notamment sur l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires et la schizophrénie».

À travers les années, la fondation a entre autres contribué à des recherches universitaires sur la santé mentale au Canada, dont à Québec et Montréal, aux États-Unis et dans 35 autres pays.

Notons que la collection The Charity Case pour Dead by Daylight est toujours en vente pour un peu plus de 5 $, le prix variant légèrement selon la plateforme choisie.

Quant à Dead by Daylight, le jeu d’horreur asymétrique est offert sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, de même qu’en version mobile sur iOS et Android.

