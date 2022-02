Xbox Game Pass: CrossfireX, Telling Lies et Infernax arrivent d’ici la mi-février

Comme à son habitude, Microsoft a présenté en ce début de mois de février les titres qui seront ajoutés au cours des prochaines semaines sur la Xbox Game Pass.

Force est d’admettre qu’une fois de plus, il y aura plusieurs jeux intéressants à se mettre sous la dent, notamment du côté des productions indépendantes. Parmi les titres un peu plus majeurs, on remarque cela dit l’arrivée de CrossfireX sur Xbox, dont la campagne solo a été développée en collaboration avec Remedy Entertainment.

Toutefois, qui dit nouveaux jeux dit également jeux qui quittent la Game Pass et il faut souligner que, ce mois-ci, les départs risquent certainement de décevoir quelques joueurs. On compte ainsi parmi les œuvres à disparaître de la plateforme à la mi-février quelques titres d’importance comme Control, The Medium ou encore Final Fantasy XII The Zodiac Age.

D’ici là, voici les jeux qui seront ajoutés à la Xbox Game Pass au cours des deux prochaines semaines:

3 février

Contrast (cloud et console)

Dreamscaper (cloud, console et PC)

Telling Lies (cloud, console et PC)

10 février

Besiege [accès anticipé] (cloud, console et PC)

CrossfireX (console)

Edge of Eternity (cloud, console et PC)

Skul: The Hero Slayer (cloud, console et PC)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (cloud, console et PC)

14 février

Ark: Ultimate Survivor Edition (cloud, console et PC)

Infernax (cloud, console et PC)

Les jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 15 février:

Control (cloud, console et PC)

Code Vein (cloud, console et PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (console et PC)

The Medium (cloud, console et PC)

Project Winter (cloud, console et PC)

The Falconeer (cloud, console et PC)

