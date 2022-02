PlayStation Plus: un rabais de 50% sur l’abonnement de 3 mois

Jusqu’au 13 février, obtenez à petit prix un abonnement de trois mois au service PlayStation Plus, donnant entre autres accès à des jeux gratuits chaque mois.

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [FÉVRIER 2022]

• À lire aussi: Un SSD M.2 XPG GAMMIX S70 Blade de 1 To à son prix le plus bas

Au lieu de coûter 28,99$, l’abonnement de trois mois est offert pour un temps limité à 14,99$. En plus de la sélection mensuelle de jeux gratuits, PS Plus donne aussi accès aux fonctionnalités en ligne des jeux qui les permettent et offre d’autres avantages, comme des rabais.

Cette offre n'est valide que pour les nouveaux membres PlayStation Plus et n’est pas accessible aux membres existants.

Pour profiter de la promotion, rendez-vous sur la boutique en ligne de PlayStation.

D’autres offres qui pourraient vous intéresser...

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s