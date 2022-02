PS5: de nouvelles fonctionnalités dès ce mercredi pour les testeurs bêta

Sony proposera dès ce mercredi de nouvelles versions bêta des systèmes d’exploitation de la PS5 et de la PS4, offrant notamment des options revues pour les groupes d’amis et une interface améliorée sur la PS5.

La mise à jour, deuxième du programme bêta de PlayStation, sera déployée à partir du 9 février sur les consoles des testeurs inscrits et sélectionnés par Sony.

Cependant, il est à prévoir que ces fonctionnalités arriveront également plus tôt que tard sur l’ensemble des PS4 et PS5. C’est donc une belle occasion d’avoir un avant-goût de ce que l’avenir nous réserve chez PlayStation.

Nouvelles options pour les groupes d’amis

Une des grandes nouveautés de cette deuxième version bêta sera la possibilité sur PS4 et PS5 de créer deux types de groupes (Party): ouverts ou fermés.

Ceux qui sont ouverts seront visibles par tous les amis des membres du groupe en question, qui pourront à leur tour le rejoindre. Quant aux groupes fermés, ils seront visibles et accessibles seulement aux joueurs invités.

Le menu des groupes sera aussi légèrement revu sur la PS5, tandis que les utilisateurs de la PS4 pourront désormais ajuster individuellement le volume de chaque joueur dans un chat vocal, comme sur la plus récente console de Sony.

Mise à jour de l’interface de la PS5

Dans le même ordre d’idées que la refonte du fonctionnement des groupes d’amis, le menu Game Base de la PS5 aura également droit à un petit coup de pinceau. Celui sera désormais divisé en trois onglets accessibles depuis le menu rapide: Amis, Partys et Messages.

Plus largement, chaque écran d’accueil de la PS5 (Jeux et Contenu multimédia) pourra maintenant afficher jusqu’à 14 jeux et applications. Il sera aussi possible d’épingler jusqu’à cinq icônes sur chacune des deux pages.

Une option donnant le choix de classer ses jeux par genre sera également ajoutée à la nouvelle version bêta du système d’exploitation.

Commandes vocales sur la PS5

Sony profitera par ailleurs de cette mise à jour bêta pour tester aux États-Unis et au Royaume-Uni des fonctionnalités de commandes vocales sur la PS5. Ce faisant, les usagers pourront lancer un «Hey PlayStation!» et ensuite demander à la console d’ouvrir un jeu, une application ou d’ajuster certains paramètres.

Si vous habitez au Canada ou en France, entre autres, il faudra néanmoins attendre encore un peu, même pour les testeurs bêta, avant de pouvoir également essayer la nouvelle fonctionnalité.

Notons que d’autres options d’accessibilité, comme la possibilité de régler le son en mono dans des écouteurs, seront ajoutées dans cette nouvelle version du système d’exploitation de la PS5.

Pour s’inscrire au programme bêta de PlayStation et tester les dernières fonctionnalités de la PS5, c’est par ici.

