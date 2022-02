Le directeur de Witcher 3 a fondé un nouveau studio et travaille sur un RPG «dark fantasy» AAA

Le directeur de Witcher 3 et codirecteur de Cyberpunk 2077, Konrad Tomaszkiewicz, a annoncé mardi le lancement d’un nouveau studio AAA, du nom de Rebel Wolves.

En plus de Tomaszkiewicz, l’équipe de la jeune entreprise compte également plusieurs autres vétérans de l’industrie polonaise du jeu vidéo, qui ont notamment œuvré ensemble par le passé sur des projets de CD Projekt, comme The Witcher, Cyberpunk 2077 ou Thronebreaker.

Selon une entrevue avec The Verge, Rebel Wolves continuerait d’embaucher d’autres travailleurs au cours des prochains mois afin de «créer un studio de taille moyenne avec un total d’environ 80 personnes».

Un RPG dark fantasy au monde ouvert

Ce qui piquera la curiosité de plusieurs joueurs, c’est toutefois la nature du projet sur lequel travaille Rebel Wolves en ce moment. Lors du même entretien avec le site américain, Tomaszkiewicz a affirmé qu’il s’agira d’un «RPG dark fantasy AAA au monde ouvert, orienté sur l’histoire», conçu avec Unreal Engine 5, qui devrait paraître sur PS5, Xbox Series X/S.

Élaborée en collaboration avec le directeur narratif Jakub Szamałek, qui a aussi œuvré sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, la nouvelle franchise «aurait une portée similaire à l’extension Blood and Wine pour The Witcher 3, mais serait beaucoup moins linéaire».

«Nous voulons recréer le sentiment d’une session de jeu de rôle au crayon et papier, où vos options semblent illimitées, où le monde réagit à vos choix, où chaque décision compte», a précisé le fondateur de Rebel Wolves dans une autre entrevue, cette fois-ci avec GamesIndustry.biz.

Konrad Tomaszkiewicz a quitté CD Projekt Red en mai 2021. D’après Bloomberg, il aurait été visé par une enquête interne de plusieurs mois en raison d’allégations d’intimidation envers des collègues. La commission formée pour se pencher sur la question ne l’aurait toutefois pas reconnu coupable.

Dans un communiqué de presse transmis aux médias, son nouveau studio Rebel Wolves dit être bâti sur des valeurs «d’équité, de travail d’équipe et d’ouverture» et être «unifié par la mission de donner la priorité à l’équipe – toujours».

