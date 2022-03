Hogwarts Legacy: 15 choses que l’on a vraiment hâte de faire dans le jeu

On ne vous le cachera pas, la présentation du gameplay d’Hogwarts Legacy jeudi dernier a donné de gros frissons aux fans d’Harry Potter que nous sommes.

Le RPG d’action, qui amènera les joueurs à créer leur propre sorcier étudiant à Poudlard dans les années 1800, semble énorme et permettra assurément de réaliser plus d’un rêve chez les apprentis magiciens qui ont grandi avec la célèbre franchise.

Chose certaine, il faudra voir si le développeur Avalanche Software saura tenir ses promesses lorsque Hogwarts Legacy paraîtra à la fin 2022, mais l’aperçu de la semaine passée laisse tout de même miroiter un titre aussi complet que diversifié.

Alors, parmi l’immense liste d’aventures, quêtes et fonctionnalités que proposera Hogwarts Legacy, qu’est-ce qu’on a le plus hâte de faire? Qu’est-ce qui semble le plus prometteur? On vous dit ça!

Suivre des cours

Capture d'écran YouTube

Il y a beau avoir une sombre menace qui plane sur Poudlard dans Hogwarts Legacy, ça ne veut pas non plus dire qu’on n’aura pas de cours à suivre! Après tout, même Harry Potter avait des devoir à faire entre deux combats contre Voldemort et ses sbires...

Capture d'écran YouTube

Cours de sorcellerie, de défense contre les forces du mal, de botanique ou de potions; notre horaire va être certainement chargé. Il va même y avoir des duels pour le bien de la pédagogie! Incroyable.

Se perdre dans les recoins de Poudlard

Capture d'écran YouTube

Capture d'écran YouTube

C’est une chose de lire les descriptions de Poudlard dans les livres et en voir une partie portée en images dans les films... mais imaginez pouvoir aller (presque) n’importe où, n’importe quand!

Capture d'écran YouTube

Capture d'écran YouTube

Découvrir les salles communes, les passages secrets, les classes, la Grande Salle, mais aussi comment tout le château est bâti et les chemins qu’il faut emprunter pour se rendre d’un endroit à l’autre.

Capture d'écran YouTube

Capture d'écran YouTube

C’est le rêve ultime de pouvoir visiter de fond en comble Poudlard et Hogwarts Legacy devrait permettre exactement ça.

Jouer à d’étranges minijeux pour passer le temps

Capture d'écran YouTube

Est-ce que nous sommes les seuls à avoir hâte d’essayer cette version magique du shuffleboard?

Se faire viser par un Avada Kedavra et essayer d’y survivre

Capture d'écran YouTube

On ne devient pas un vrai héro tant qu’on ne se fait pas viser par un Avada Kedavra en bonne et due forme! Et visiblement, on aura l’occasion de se défendre et de répliquer. Intéressant!

Apprendre une multitude de puissants sortilèges et semer le chaos

Capture d'écran YouTube

Selon Avalanche Software, on pourra lancer et mélanger des dizaines de sortilèges pour se créer un style de combat unique.

Capture d'écran YouTube

Reste à voir comment le tout se comportera une fois la manette en main, mais les affrontements s’annoncent assez survoltés, merci. Amenez-en, des trolls!

Jaser avec des fantômes

Capture d'écran YouTube

On pourra peut-être leur laisser des messages à passer 100 ans plus tard à Harry et sa gang...

Fabriquer et boire toutes sortes de potions

Capture d'écran YouTube

On espère juste qu’elles auront des effets bizarres si on les rate!

Capture d'écran YouTube

Faire suer des ennemis en déracinant une mandragore de son pot

Capture d'écran YouTube

*Cri strident*

Découvrir de nouvelles espèces de créatures magiques

Capture d'écran YouTube

On est tombé amoureux de ce petit canard poilu que l’on va assurément adopter.

Faire un tour de balai

Capture d'écran YouTube

Une belle façon de parcourir l’univers d’Hogwarts Legacy plus rapidement... et d’être vraiment, mais vraiment cool.

Se ravitailler dans la Salle sur demande

Capture d'écran YouTube

La fameuse Salle sur demande (Room of Requirement) de Poudlard est évidemment présente dans Hogwarts Legacy, y servant de sorte de base d’opération pour le joueur. On pourra entre autres y cultiver des plantes, fabriquer des potions et améliorer son équipement.

Capture d'écran YouTube

Il sera même possible d’élever des créatures magiques! Attendez de voir notre ménagerie, ça va être impressionnant.

Se faire des amis

Capture d'écran YouTube

Harry ne serait jamais allé bien loin sans ses fidèles amis Hermione et Ron!

Capture d'écran YouTube

Dans Hogwarts Legacy, on pourra faire de même en s’alliant à des collègues de classe et en forgeant des amitiés. Ceux-ci nous accompagneront même en mission, avec chacun leurs qualités et leurs défauts.

Voler à dos d’hippogriffe

Capture d'écran YouTube

On va laisser faire le balai, finalement.

Prendre une bière au beurre à Pré-au-Lard

Capture d'écran YouTube

En fait, Pré-au-Lard va surtout servir à faire des emplettes dans Hogwarts Legacy, mais on espère vraiment que l’on va pouvoir s’asseoir pour boire une bière au beurre avec les nouveaux amis mentionnés ci-dessus. On compte sur vous, Avalanche Software!

Devenir méchant

Capture d'écran YouTube

Ben... pourquoi pas!

Hogwarts Legacy doit paraître sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC au temps des Fêtes 2022.

