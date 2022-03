Hogwarts Legacy dévoile son gameplay et confirme qu’il s’agit vraiment du jeu que tous les fans d’Harry Potter attendaient

Après des mois d'attentes, les fans d'Harry Potter ont enfin pu découvrir le gameplay du RPG d’action Hogwarts Legacy ce jeudi... et inutile de dire que leur patience a grandement été récompensée.

Le développeur Avalanche Software et Warner Bros. Games ont ainsi levé le voile en fin d’après-midi sur un grand nombre de détails du titre à l’occasion d’une présentation State of Play diffusée par PlayStation.

L’aperçu d’une quinzaine de minutes a ainsi permis de jeter un œil sur les différents aspects d’Hogwarts Legacy, mais aussi de réaliser l’immensité de l’univers créé pour l’occasion, qui renfermera un grand nombre d’aventures, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Poudlard.

Image courtoisie Warner Bros. Games

Ce faisant, il sera possible d’assister à des cours, de découvrir les nombreux secrets que renferme l’école des sorciers et d’apprendre une variété de sorts, mais aussi de sortir des limites de Poudlard et d’explorer notamment les campagnes avoisinantes et même Pré-au-Lard.

Au-delà de l’histoire principale et des missions secondaires, on pourra aussi faire à peu près tout ce qu’on a déjà rêvé de faire dans un jeu d’Harry Potter: concocter des potions, prendre soin de créatures magiques, voler sur un balai ou un hippogriffe, explorer des donjons, devenir amis avec des collègues de classe et, évidemment, combattre des vilains avec sa baguette magique.

Image courtoisie Warner Bros. Games

Écoutez, il sera même possible de flirter avec les forces du mal et lancer des sorts interdits... Quand on dit qu’on pourra tout faire!

Le tout sera accompagné d’un système d’évolution de personnage visiblement assez poussé et des saisons dynamiques, entre autres.

Image courtoisie Warner Bros. Games

Sans grande surprise, bien des fans seront excités par cette présentation plus que complète, mais il faudra montrer encore un peu de patience, puisque le titre devrait paraître au «temps des Fêtes 2022». Au moins, cela confirme que le jeu sortira comme prévu en 2022... si tout se passe bien d’ici là.

Chose certaine, ça risque de se retrouver sur la liste de cadeau de Noël de bon nombre de personnes...!

Selon le site Web d'Hogwarts Legacy, le jeu doit paraître sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC.

