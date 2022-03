Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC d’avril 2022

La fin de l’hiver s’est avérée riche en nouveautés de toutes sortes dans le monde des jeux vidéo. Le printemps, toutefois, s’annonce un peu plus tranquille.

Avril n’est pas dénué pour autant de sorties intéressantes sur PC et consoles, cela dit.

Les fans de Lego auront un nouveau jeu de Star Wars, dédié à la saga Skywalker, à explorer, tandis que Nintendo ressuscitera une vieille franchise de l’époque de la Wii avec Nintendo Switch Sports. Les plus nostalgiques pourront également revisiter Chrono Cross sur les consoles modernes avec une édition revue. Les amateurs de sport, quant à eux, pourront jeter leur dévolu sur la plus récente mouture de MLB The Show.

Sans plus attendre, voici donc les jeux qui paraîtront en avril sur consoles et PC:

1er avril

Terrorbane – Switch, PC

5 avril

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

MLB The Show 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

7 avril

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – PS4, Xbox One, Switch, PC

Forgive Me Father – PC

Godfall: Ultimate Edition – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Kombinera – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Atari VCS

The House of the Dead: Remake – Switch

Slipstream – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

12 avril

13 Sentinels: Aegis Rim – Switch

Back 4 Blood: Tunnels of Terror [DLC] – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

14 avril

Bush Hockey League – Switch

Cat Cafe Manager – Switch, PC

Tormented Souls – Switch

Road 96 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Uragun – PC

19 avril

The Iron Oath – PC

20 avril

Glover – PC

Star Wars: The Force Unleashed – Switch

21 avril

Chernobylite – PS5, Xbox Series X/S

Ganryu 2: Hakuma Kojiro – PS4, Xbox One, Switch, PC

Lumote: The Mastermote Chronicles – PS4, Xbox One, Switch, PC

MotoGP 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

26 avril

King Arthur: Knight's Tale – PC

The Serpent Rogue – PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Zombie Army 4: Dead War – Switch

28 avril

Tasomachi: Behind the Twilight – PS4, Switch

29 avril

Nintendo Switch Sports – Switch

