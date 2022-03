Sony dévoile sa refonte de PlayStation Plus, voici tous les détails

Après des mois de rumeurs, Sony a finalement levé le voile ce mardi sur la refonte de son service PlayStation Plus, qui se voudra une réponse –partielle– à la Xbox Game Pass de Microsoft.

Prochainement, trois paliers distincts d’abonnement seront ainsi offerts, le premier proposant les mêmes avantages que la version actuelle de PlayStation et les deux autres y ajoutant les jeux sur demande de PlayStation Now, de même qu’une sélection de titres classiques de la première PlayStation, de PS2 et de PSP, pour un coût supplémentaire.

La nouvelle mouture du service en ligne de Sony sera d’abord déployée en juin sur plusieurs marchés asiatiques, avant d’arriver graduellement en Amérique du Nord, en Europe, puis dans le reste du monde par la suite. Selon l’entreprise japonaise, la transition devrait être effectuée mondialement «d’ici la fin du premier semestre 2022».

C’est aussi à ce moment que PlayStation Now sera officiellement fusionné à PlayStation Plus et cessera d’exister séparément.

Plus précisément, voici un aperçu des trois paliers d’abonnement de PlayStation Plus qui entreront en vigueur dès juin et les différents avantages qu’ils offriront respectivement:

PlayStation Plus Essential

Prix: 9,99 $US – 8,99 € par mois / 24,99 $US – 24,99 € pour trois mois / 59,99 $US – 59,99 € pour un an

Premier palier qui proposera les mêmes avantages du PlayStation Plus actuel, soit:

Deux jeux téléchargeables chaque mois



Des rabais exclusifs



Le stockage dans le cloud des sauvegardes de jeu



L’accès au multijoueur en ligne

PlayStation Plus Extra

Prix: 14,99 $ $US – 13,99 € par mois / 39,99 $US – 39,99 € pour trois mois / 99,99 $US – 99,99 € pour un an

Les mêmes avantages que PlayStation Plus Essential, avec en prime:

Un catalogue d’environ 400 jeux PS4 et PS5, provenant du catalogue PlayStation Studios et de studios tiers



Les jeux pourront être téléchargés et accessibles hors ligne

PlayStation Plus Premium

Prix: 17,99 $ $US – 16,99 € par mois / 49,99 $US – 49,99 € pour trois mois / 119,99 $US – 119,99 € pour un an

Les mêmes avantages que PlayStation Plus Essential et Extra, avec en prime:

340 jeux supplémentaires, incluant des titres PS3 disponibles en streaming et des classiques de PlayStation, PS2 et PSP, offerts en streaming ou en téléchargement



L’accès en streaming aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Le jeu en streaming sera accessible sur les consoles PS4 et PS5, de même que sur PC



Des versions d’essai à durée limitée, permettant d’essayer certains jeux avant de les acheter

Pas de nouveautés lancées sur le service dès leur sortie

Cela dit, il est à noter que, contrairement à la Xbox Game Pass, les nouveautés de PlayStation Studios ne sortiront pas dès le «jour un» sur PlayStation Plus, peu importe le palier choisi.

Au lancement de la refonte du service de Sony, les «gros» titres du catalogue seront plutôt Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal, donne-t-on en exemple sur le blogue de la marque.

Dans une entrevue accordée à GamesIndustry, le grand patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, explique cette décision en soutenant qu’il ne serait pas possible d’investir autant dans les jeux exclusifs de PlayStation si le géant japonais décidait de suivre cette voie.

«Nous pensons que l'effet d'entraînement sur la qualité des jeux que nous créons ne serait pas quelque chose que les joueurs veulent», souligne-t-il.

Selon Sony, plus de détails sur la refonte du service suivront à l’approche de son lancement en juin.

