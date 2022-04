Doctor Strange: une nouvelle bande-annonce trippante et cauchemardesque [VIDÉO]

Mercredi après-midi, Marvel Studios nous a offert un nouvel avant-goût plutôt étrange de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Marvel poussera les limites du multivers encore plus loin et nous fera voyager vers l’inconnu.

Selon la bande-annonce, on comprend que l’équilibre du multivers ne dépend que de Doctor Strange, Scarlet Witch, Wong et Ms. America et qu'ils auront à affronter leurs peurs et les pires versions d'eux-mêmes.

Réalisé par Sam Raimi et Kevin Feige et écrit par Michael Waldron de Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu en salle le 6 mai prochain.

En parallèle, Marvel Studios a aussi dévoilé l'affiche officielle du film.

