Elden Ring: amateurs d'armes géantes et de magie, vous aimerez la dernière mise à jour

Mardi, Bandai Namco a déployé une nouvelle mise à jour d'Elden Ring sur toutes les plateformes, et celle-ci amène avec de gros changements qui profiteront aux builds de force et aux utilisateurs de magie.

D’autres changements incluent des ajouts dans la quête de Patches, ce petit easter egg récurrent de FromSoftware. Toutefois, les joueurs qui ont basé leur personnage sur la force et la magie seront les plus gâtés par la mise à jour 1.04.

Longue vie aux armes géantes!

Pour les builds de force, des changements ont été apportés aux armes de type «Colossal», qui augmentent la vitesse d'attaque, diminuent le temps de récupération et augmentent les dégâts à deux mains. On verra sûrement plus de joueurs brandir les armes gigantesques que le jeu a à offrir, ce qui risque d’être intéressant contre certains boss.

La magie a aussi eu droit à son lot d’améliorations. Une dizaine d’incantations sont maintenant plus efficaces: elles font plus de dégâts et les activer coûte moins en FP. Les compétences d’armes ont aussi connu une série d’améliorations similaires.

La modification d’une incantation en particulier a retenu notre attention. Swarm of Flies, qui est utilisée par beaucoup de joueurs pour combattre (la *&%?$# de) Malenia, est maintenant moins efficace. Cela risque de faire suer ces courageux joueurs qui l'affrontaient sans aide.

Un début moins difficile pour les nouveaux personnages

On a pu constater que Bandai Namco et FromSoftware ont voulu rendre service aux joueurs qui débutent en augmentant légèrement le taux de croissance de l’endurance (stamina) et des FP (Focus Points, servant à la magie) aux niveaux inférieurs. Bien que ce ne soit pas un changement majeur, cela reste une amélioration bienvenue pour les débutants.

Pour les joueurs qui sont déjà avancés et qui veulent tout de même bénéficier de cette amélioration, voici ce qu’il faut faire, selon les notes de Bandai Namco:

Monter d’un niveau;

Activer la Godrick’s Great Rune;

Rééquiper tout équipement (armure, talisman) qui accorde un bonus de statistiques à la Force, la Dextérité, la Vigueur, l'Endurance, l'Intelligence, la Foi ou les Arcanes.

Outre les nombreuses améliorations d’armes et de sortilèges, la mise à jour corrige aussi plusieurs bogues et les problèmes de performance qui étaient malheureusement encore existants. Toutefois, seul le temps nous dira si les lags sont encore présents.

Pour consulter la liste complète des modifications apportées au jeu avec la mise à jour 1.04, rendez-vous sur le site de Bandai Namco.

