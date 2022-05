Gotham Knights: WB Games Montréal dévoile 13 minutes de «gameplay» avec Nightwing et Red Hood [VIDÉO]

Warner Bros. Games Montréal et DC ont dévoilé, mardi matin, une première séquence de gameplay avec Nightwing et Red Hood dans le prochain RPG d’action Gotham Knights.

• À lire aussi: The Batman 2: le Batman emo de Robert Pattinson sera de retour dans une suite

• À lire aussi: Gotham Knights, le prochain jeu de WB Games Montréal, sera lancé en octobre

Le directeur de jeu Geoff Ellenor nous présente une nouvelle vidéo approfondie du jeu à monde ouvert, en développement chez Warner Bros. Games Montréal, d’une durée de 13 minutes.

Dans la séquence, on nous offre plus d’informations sur deux des quatre personnages formant le groupe de justiciers de Gotham Knights, qui font régner l’ordre et la justice au sein de la ville tout en enquêtant sur la mystérieuse Court of Owls. On nous présente aussi le style de combat des deux héros, soit le style acrobatique de Nightwing et celui plus brutal de Red Hood. On en apprend aussi sur les capacités qu'ils ont pour se déplacer dans le monde ouvert.

Il n'y aura pas les versions PS4 et Xbox One

La sortie du jeu développé à Montréal est prévue pour le 25 octobre prochain. Pour maximiser l’expérience de jeu, Gotham Knights ne sortira que sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Par le fait même, WB Games confirme qu’il n’y aura pas les versions PS4 et Xbox One.

On peut désormais précommander en ligne Gotham Knights sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, en version numérique à partir de 69,99$ US, dans les éditions standard et de luxe.

Courtoisie WB Games Montréal L'édition de collection de Gotham Knights bientôt offerte en précommande.

Une édition de collection sera bientôt offerte en précommande. Celle-ci comprend l’édition de luxe du jeu, une épingle à collectionner à réalité augmentée, une carte exclusive de Gotham City et une statuette des quatre personnages. De plus, les joueurs qui précommandent une quelconque édition du jeu recevront une apparence pour la Batcycle 233 Kustom, comme on l'a vue dans Detective Comics #233, de DC.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s