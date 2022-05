Nintendo: Plus de 107 millions de Switch vendues depuis sa sortie en 2017

Nintendo a partagé son dernier rapport financier et donne une vue d’ensemble de la bonne santé fiscale de la compagnie japonaise. En combinant les ventes des Nintendo Switch originales, Lite et OLED, près de 107,65 millions de consoles ont été vendues.

Malgré cela, Nintendo rapporte une baisse des ventes de 20 % d’une année à l’autre « dû à la pénurie de composants à semi-conducteurs et autres composants ». Et ce, malgré la popularité d’Animal Crossing: New Horizons, qui a été le plus gros facteur de vente de consoles l’année dernière, selon le rapport de Nintendo.

La Nintendo Switch a tout de même été vendue à 23 millions d’exemplaires entre avril 2021 et mars 2022, la console originale étant la plus populaire des trois modèles disponibles. Par le fait même, la Switch a récemment surpassé les ventes de la Wii et pourrait dépasser celles de la Game Boy, si la tendance se maintient.

Pokémon toujours aussi populaire

Parmi les titres sortis dans la dernière année, les jeux Pokémon ont été vendus à près de 27 millions d'unités, en combinant Brilliant Diamond, Shining Pearl et Arceus. Mario Party Superstars s’est vendu à 6,88 millions d’unités et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD à 3,91 millions d'unités.

Les titres qui étaient déjà sortis ont continué à bien se vendre, notamment Mario Kart 8 Deluxe qui a écoulé 9,94 millions de jeux, cumulant ainsi 45,33 millions d’unités vendues.

En tout et partout, les ventes de jeux et logiciels Nintendo ont augmenté de 1,8 % d’une année à l’autre, soit l'équivalent 235,07 millions de jeux vendus la dernière année, toujours selon le rapport financier. Par le fait même, Nintendo confirme que ce chiffre de ventes annuelles est le plus élevé jamais enregistré pour une plateforme Nintendo à ce jour.

