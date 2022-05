Behaviour Interactive fait l’acquisition du studio américain Midwinter Entertainment

Le studio montréalais Behaviour Interactive continue de grandir, alors que l’entreprise a annoncé mardi l’acquisition de Midwinter Entertainment, un développeur américain basé à Seattle.

• À lire aussi: Un studio à Toronto pour l’entreprise montréalaise Behaviour Interactive

• À lire aussi: Behaviour célèbre ses 30 ans avec 50 millions de joueurs de Dead by Daylight

L’équipe d’une trentaine de personnes, à qui l’on doit notamment le jeu de combat et de survie Scavengers, devrait intégrer celle de Behaviour dès le 2 juin prochain si la transaction se conclut comme prévu. En ce moment, Midwinter est la propriété de la société britannique Improbable, qui vend le studio afin de «concentrer [ses] efforts sur le métavers».

Pour sa part, Behaviour, connu entre autres pour le populaire jeu en ligne Dead by Daylight, indique que son équipe «bénéficiera grandement de la vaste expérience et du talent de Midwinter», alors que la nouvelle acquisition «deviendra un actif clé» pour l’entreprise québécoise.

«Behaviour ne cherchait pas n'importe quel studio, mais le studio idéal. Pour que l’accord avec Midwinter soit parfait, il était impératif que nos deux entités soient sur la même longueur d’onde, que nos valeurs et cultures soient similaires et que nous partagions le même engagement à créer des jeux qui repoussent les limites et surpassent les attentes, a soutenu Rémi Racine, PDG et producteur exécutif de Behaviour, au sujet de la transaction.

Mary Olson, cheffe du studio Midwinter, a souligné quant à elle «l'alignement» des deux équipes, qu’elle a qualifié de «frappant» et «plutôt exceptionnel».

«Il était clair que l'opportunité allait au-delà de valeurs et d'une philosophie de développement similaires. Nous sommes ravis de rejoindre et d'apprendre d'une équipe qui a fait ses preuves dans un large éventail de propriétés intellectuelles, tout en tirant parti de la base solide, de la culture et de l'équipe que nous avons construites à Midwinter, pour élargir le portefeuille de Behaviour», a-t-elle fait valoir.

Rappelons que le mois dernier, le studio montréalais, qui fête cette année ses 30 ans, avait annoncé l’ouverture d’une première antenne du côté de Toronto, qui accueillera une cinquantaine de nouveaux employés.

Selon le communiqué partagé mardi aux médias, l’acquisition de Midwinter Entertainment s’inscrit dans une «stratégie de croissance» pour Behaviour, appuyée par des partenaires comme Haveli Investments et la société chinoise NetEase, qui «soutiendront l'expansion mondiale» de l’entreprise québécoise.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s