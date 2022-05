Marvel: voici les deux meilleurs ordres dans lesquels regarder les films et les séries

Y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que Grand Theft Auto 6 va sortir un jour? Dans quel ordre faut-il regarder les films et séries de Marvel? Il y a des questions existentielles auxquelles on n’échappe pas, mais certaines sont plus faciles à répondre que d’autres.

Malheureusement, chez Pèse sur start, on n’est pas trop en mesure de vous jaser de l’au-delà ou des plans exacts de Rockstar Games pour la parution du prochain GTA, mais l’ordre dans lequel dévorer les aventures du MCU, c’est un peu plus notre tasse de thé!

Essentiellement, selon la planète Web, il y a deux avenues à considérer lorsque l’on regarde les films et séries de Marvel: l’ordre de sortie et l’ordre chronologique des événements.

Si l’ordre de sortie est peut-être plus logique pour les premiers venus, l’ordre chronologique, lui, viendra assurément pimenter le binge-watching des inconditionnels du MCU.

Alors, quel ordre choisir et comment le suivre? On vous dit ça ci-dessous.

Regarder les films et séries de Marvel en ordre de sortie

Évidemment, pas de grande surprise ici, on suit l’ordre dans lequel les films et séries sont parus au cinéma et à la télévision. C’est la progression classique qui ne choquera personne et s’accordera bien avec les fameuses surprises «post-générique» de Marvel.

Vous êtes un nouveau venu dans l’univers de Marvel? Quelqu’un qui n’est plus vraiment à jour avec les folies des Avengers et de tous les autres? Voilà une liste qui vous aidera à vous (ré)initier au MCU, tel qu’imaginé par les artisans des nombreuses franchises de l’univers.

Notons qu’il existe (pour l’instant) quatre phases différentes de l’univers cinématographique de Marvel, chacune introduisant de nouveaux personnages et présentant son propre arc d’histoire plus spécifique.

Pour l’ordre de sortie, voici donc la marche à suivre:

Phase un

1. Iron Man (2008)

2. The Incredible Hulk (2008) – celui avec Edward Norton, pas l’autre avec Eric Bana!

3. Iron Man 2 (2010)

4. Thor (2011)

5. Captain America: The First Avenger (2011)

6. The Avengers (2012)

Phase deux

7. Iron Man 3 (2013)

8. Thor: The Dark World (2013)

9. Captain America: The Winter Soldier (2014)

10. Gardians of the Galaxy (2014)

11. Avengers: Age of Ultron (2015)

12. Ant-Man (2015)

Phase trois

13. Captain America: Civil War (2016)

14. Doctor Strange (2016)

15. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

16. Spider-Man: Homecoming (2017)

17. Thor: Ragnarok (2017)

18. Black Panther (2017)

19. Avengers: Infinity War (2018)

20. Ant-Man and the Wasp (2018)

21. Captain Marvel (2019)

22. Avengers: Endgame (2019)

23. Spider-Man: Far From Home (2019)

Phase quatre

24. WandaVision (2021) – série de Disney+

25. The Falcon and the Winter Soldier (2021) – série de Disney+

26. Loki: saison 1 (2021) – série de Disney+

27. Black Widow (2021)

28. What If...? (2021) – série de Disney+

29. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

30. Eternals (2021)

31. Hawkeye (2021) – série de Disney+

32. Spider-Man: No Way Home (2021)

33. Moon Knight (2022) – série de Disney+

34. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Regarder les films et séries de Marvel en ordre chronologique

Envie de bousculer les choses? Alors, pourquoi ne pas visionner les films et séries en suivant l’ordre des événements du MCU?

Si dans l’ordre dit «de sortie», l’honneur revient à Iron Man d’ouvrir la marche, ici, c’est plutôt Captain America: The First Avenger qui lance le bal, étant donné que son histoire se déroule dans les années 40, en pleine Deuxième Guerre mondiale. On a ensuite droit à Captain Marvel, qui nous amène dans les années 90, puis... c’est (presque) l’ordre original qui revient au galop.

Chose certaine, ce n’est pas un immense bouleversement, mais ça en est tout de même un assez intéressant pour en valoir l’essai, tout particulièrement si vous êtes déjà un habitué du MCU. Pour les nouveaux venus, cela dit, quelques surprises seront peut-être gâchées ici et là. En ce sens, c’est une formule qui est un peu plus à vos risques et périls.

Voici donc l’ordre dans lequel regarder les films et séries si vous souhaitez suivre la chronologie des événements:

1. Captain America: The First Avenger

2. Captain Marvel

3. Iron Man

4. Iron Man 2

5. The Incredible Hulk

6. Thor

7. The Avengers

8. Thor: The Dark World

9. Iron Man 3

10. Captain America: The Winter Soldier

11. Guardians of the Galaxy

12. Guardians of the Galaxy Vol. 2

13. Avengers: Age of Ultron

14. Ant-Man

15. Captain America: Civil War

16. Black Widow

17. Spider-Man: Homecoming

18. Black Panther

19. Doctor Strange

20. Thor: Ragnarok

21. Ant-Man and the Wasp

22. Avengers: Infinity War

23. Avengers: Endgame

24. Loki – série de Disney+

25. What If...? – série de Disney+

26. WandaVision – série de Disney+

27. Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

28. The Falcon and the Winter Soldier – série de Disney+

29. Spider-Man: Far From Home

30. Spider-Man: No Way Home

31. Eternals

32. Hawkeye – série de Disney+

33. Moon Knight – série de Disney+

34. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

