Deadpool 3: les scénaristes affirment que Disney ne ruinera pas la nature du film

Bonne nouvelle pour les fans de Wade Wilson: les scénaristes affirment leur désir de faire en sorte que le troisième film de Deadpool soit classé 18 ans et plus.

• À lire aussi: Ms. Marvel: colorée et authentique, qui va plus loin que la simple représentation [PREMIÈRES IMPRESSIONS]

• À lire aussi: Marvel: voici les deux meilleurs ordres dans lesquels regarder les films et les séries

L’arrivée du «Mercenaire à grande bouche» dans le MCU ne sera pas adoucie par son entrée dans l’écosystème de Disney, ont confirmé à Playlist les scénaristes des deux premiers opus de la même franchise, Rhett Reese et Paul Wernick.

Après l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, les studios Marvel étaient favorables à ce que le prochain épisode de la franchise soit classé 18 ans et plus. «Ils ne vont pas gâcher le ton. Je veux dire, je ne dirais jamais “jamais” [...], mais on nous a toujours dit que ça pouvait être [classé] R, et nous procédons comme si c'était [classé] R», affirme Reese.

En parlant de Disney, Reese et Wernick affirment qu’ils ont reçu énormément d’aide et d’appui de leur part. «Ça n’a été rien d’autre que “comment pouvons-nous vous aider?”, “quel élément de notre univers aimeriez-vous utiliser?”, “comment pouvons-nous vous faciliter la vie?”», expliquent-ils en discutant du processus créatif.

En janvier dernier, le président des studios Marvel, Kevin Feige, avait exprimé son désir d’avoir Deadpool dans le MCU, ajoutant qu'il aimerait que le prochain film soit destiné à un public adulte. «Il sera classé R et nous travaillons sur un scénario en ce moment, et Ryan [Reynolds] supervise un scénario [...], un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, et il est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage.»

On ne connaît pas encore de date de sortie pour Deadpool 3, qui ramènera l’antihéros avec Ryan Reynold et qui sera réalisé par Shawn Levy, qui a collaboré avec l’acteur canadien sur Free Guy et The Adam Project.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s