Black Adam: une première bande-annonce explosive avec Dwayne «The Rock» Johnson

Mercredi matin, Warner Bros. a dévoilé la première bande-annonce explosive de Black Adam, qui promet de l’action à la seconde.

Mettant en vedette Dwayne Johnson, le film de DC sera aussi l’occasion d’introduire la Justice Society of America qui est composée de Doctor Fate, Hawkman, Atom Smasher et Cyclone, respectivement interprétés par Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo et Quintessa Swindell.

Près de 5000 ans après avoir reçu des pouvoirs de dieux égyptiens et avoir été emprisonné, Black Adam est libéré et est prêt à déchaîner sa colère sur le monde moderne, comme le démontre si bien la bande-annonce. Ayant la capacité de flotter, voler, et possédant une force surhumaine capable de frapper des jets et d'attraper des missiles, il viendra certainement perturber l’univers DC.

Réalisé par Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, Orphan), le film met également en vedette Sarah Shahi, Marwan Kenzari et Bodhi Sabongui. Black Adam arrivera en salle dès le 19 octobre dans le monde et le 21 octobre en Amérique du Nord.

