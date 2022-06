Un film Joker 2 confirmé, Todd Phillips dévoile le titre

Des rumeurs de suite du film de 2019, dont la fin reste ambiguë, circulent depuis un an, les producteurs ayant cependant affirmé à l'époque qu'il s'agirait d'un film unique. Mardi, Todd Phillips a annoncé son intention de réaliser une suite, partageant une publication sur Instagram dans laquelle il a dévoilé une photo du scénario de ce nouvel opus qui s'intitulera Joker: Folie à Deux.

Il a également posté une photo en noir et blanc de Joaquin Phoenix, qui a décroché un Oscar pour son interprétation nuancée de l'ennemi de Batman. Aucun détail de l'intrigue n'a été rendu public, mais le titre constitue un indice de taille.

Folie à deux fait référence à un « trouble délirant rare partagé par deux personnes, ou plus, ayant des liens émotionnels étroits », on pourrait donc s'attendre à voir une bataille entre le méchant et Batman, qui est apparu en tant que jeune Bruce Wayne dans le premier film, ou avec Harley Quinn, la partenaire de Joker, qui a récemment été jouée par Margot Robbie.

Le film Joker original s'est fortement inspiré du film de 1982 de Martin Scorsese, La Valse des Pantins, les deux longs-métrages mettant tous deux en scène Robert de Niro. Margot Robbie aurait récemment été l'une des actrices de prédilection du réalisateur, jouant dans Le Loup de Wall Street et ayant reçu de nombreux éloges pour d'autres films tels que Once Upon A Time... in Hollywood.

