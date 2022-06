Le Pokémon Snap de la Nintendo 64 arrive sur la Switch à la fin du mois [VIDÉO]

Le safari virtuel Pokémon Snap de la Nintendo 64 arrive enfin sur la console Nintendo Switch dès le 24 juin, étant ainsi le 16e jeu à s’ajouter à la collection N64 accessible aux membres premium de Nintendo Switch Online.

Sorti originalement en 1999, Pokémon Snap envoie le joueur sur l'île Pokémon. En tant que Todd Snap, sous la direction du professeur Oak, il se lancera dans un safari photographique dans l’espoir de tirer le portrait à plus de 60 Pokémon différents.

On rappelle d’ailleurs qu’en 2021, soit 22 ans plus tard, Nintendo a sorti New Pokémon Snap, une suite au jeu original qui a reçu d’excellentes critiques.

Pokémon Snap arrivera sur le service en ligne de Nintendo dès le 24 juin. Pour y accéder, on doit disposer d'un abonnement comprenant le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, qui coûte 63,99$ par année pour un utilisateur individuel et 99,99$ pour un abonnement familial (comprenant jusqu’à 8 utilisateurs).

