Christian Bale est tenté de reprendre la cape de Batman, mais à une condition

Christian Bale pourrait enfiler à nouveau le costume de Batman... mais uniquement si Christopher Nolan réalise le film!

L'acteur d'American Psycho a travaillé avec le cinéaste sur trois films de Batman (Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises) entre 2005 et 2012, avant de passer le flambeau à Ben Affleck, puis à Robert Pattinson. Cependant, le comédien a récemment révélé qu'il reviendrait bien à Gotham.

«Personne ne m'en a jamais parlé. Personne n'en a parlé», a-t-il néanmoins déclaré lorsque Screen Rant lui a demandé s'il y pensait. «De temps en temps, les gens me disent: “Oh, j'ai entendu dire qu'on t'avait approché et qu'on t'avait offert tout ça.” Et je me dis: “C'est une nouvelle. Personne n'a jamais dit ça.”»

«J'avais un pacte avec Chris Nolan. Nous avions dit: “Hé, écoutez. Faisons trois films, si nous avons la chance de pouvoir le faire. Et puis partons. Ne nous attardons pas trop longtemps.” Dans mon esprit, ce serait quelque chose si Chris Nolan se disait un jour: “Tu sais quoi, j'ai une autre histoire à raconter.” Et s'il voulait raconter cette histoire avec moi, je serais de la partie», a-t-il ajouté.

Christian Bale a récemment admis à Variety qu'il n'avait pas encore vu les débuts de Robert Pattinson incarnant Bruce Wayne dans The Batman, sorti en mars. «Je vais le voir», avait-il confié, expliquant qu'il ne va que rarement au cinéma. «C'est incroyable le peu de films que je vois. Chaque réalisateur avec qui je travaille, j'ai vu quelques-uns de leurs films et ils me regardent toujours en disant: “Tu plaisantes?” J'aime vraiment savourer des films et je n'en regarde pas trop, mais je le ferai, je le ferai certainement. Robert est un acteur absolument merveilleux. Nous nous sommes croisés, nous en avons parlé un peu à l'avance, et j'ai entendu des choses merveilleuses», avait confié Christian Bale.