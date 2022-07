The Last of Us: l’adaptation télé pourrait sortir «début 2023»

En entrevue avec The Hollywood Reporter, le président de la programmation chez HBO, Casey Bloys, a partagé que l’adaptation télé du jeu vidéo The Last of Us pourrait arriver plus tôt que tard.

Lorsqu’on lui demanda quand devrait-on s'attendre à l’arrivée de The Last of Us, Bloys n’a pas tourner autour du pot. «Proche du début 2023», a-t-il répondu.

Après 13 mois en Alberta, le tournage de la série s'est finalement conclu en juin dernier. Aux côtés de Pedro Pascal et Bella Ramsey, dans les rôles respectifs de Joel et Ellile, on verra également Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Nick Offerman et Storm Reid dans cette adaptation du jeu vidéo d’horreur.

Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann de Naughty Dog ont coécrit la série, et plusieurs artisans d’expérience se sont partagé le rôle de réalisateur sur plusieurs épisodes dans cette série de 10 épisodes.

En attendant l’arrivée de l’adaptation sur HBO, on pourra bientôt revivre les aventures de Joel et Ellie avec le remake The Last of Us Part 1, qui paraîtra le 2 septembre sur PS5 et ultérieurement sur PC.

