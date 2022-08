«Super Mario Bros.»: Bob Hoskins ne savait pas que le film était basé sur un jeu vidéo [VIDÉO]

Dans une entrevue qui a refait surface grâce aux recherches des créateurs derrière la chaîne YouTube All The Right Movies, Bob Hoskins a avoué qu’il ne savait pas que Super Mario Bros, dans lequel il a joué le rôle principal, était basé sur le jeu vidéo populaire.

Partagée par Nintendo Life, la vidéo publiée sur le compte Twitter de la chaîne montre sa réaction face à cette découverte.

BOB HOSKINS with a sobering thought after finding out the Super Mario Bros. (1993) film was based on a video game. pic.twitter.com/UiP3KtOFVI — All The Right Movies (@ATRightMovies) August 16, 2022

«Je ne savais que j’étais ce gars», en parlant de Mario Mario. «Ce sont mes enfants qui me l’ont dit. Ils m’ont demandé quel était mon prochain film, ce à quoi j’ai répondu que je travaillais sur Super Mario Bros. “Oh c’est ce personnage-là! [en montrant le jeu de Nintendo] Et ça, c’est toi!” Et j’ai vu cette chose sauter de haut en bas [à l’écran]... J’ai joué le Roi Lear!!!» dit-il passionnément en mentionnant son rôle dans l’œuvre de Shakespeare portant le même nom.

Il n’était pas rare d’entendre Bob Hoskins critiquer fortement l’adaptation de Super Mario Bros. Dans une entrevue avec The Guardian, en 2011, l’acteur anglais n’a pas caché que le pire contrat qu’il a eu dans toute sa carrière était Super Mario Bros. C’était également sa plus grande déception, et que s’il avait à modifier quelque chose dans son passé, ça serait de ne pas jouer dans Super Mario Bros.

Bob Hoskins a néanmoins eu plusieurs rôles marquants au cinéma et, même après son décès en 2014, il est encore considéré comme l’un des plus grands acteurs de l’industrie. Toutefois, bien qu’on se souvienne de lui pour ses rôles de Eddie Valiant dans Who Framed Roger Rabbit, Smee dans Hook et J. Edgar Hoover dans Nixon, Bob Hoskins sera toujours Mario Mario aux yeux de toute une génération d’enfants, maintenant adultes.

Entre temps, Nintendo prépare un reboot du film, sous la forme d'une animation, avec Chris Pratt dans le rôle du plombier. Il faudra toutefois patienter encore un peu pour sa sortie prévue en 2023, pour juger si le film surpassera le classique de 1993 avec Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper.

