Portal sort bientôt avec du ray tracing en DLC gratuit

Les fans de Portal pourront voir les chambres de test d'Aperture Science sous un tout nouveau jour, alors que Nvidia annonce une mise à jour gratuite en novembre qui intégrera la technologie RTX au jeu de 2007.

La bonne nouvelle a été annoncée lors de la conférence Nvidia présentant les nouvelles cartes graphiques de la série 40, qui a eu lieu mardi.

Les graphismes classiques de Portal with RTX ont été imaginés avec l’intégration du ray tracing, de nouvelles textures et des nouveaux environnements évoquant l'original.

Portal with RTX sera disponible en tant que contenu téléchargeable gratuit pour les joueurs qui ont le jeu original sur Steam. Ce sera donc le moment pour les utilisateurs qui possèdent déjà une carte graphique RTX et le jeu de découvrir (ou redécouvrir) ce classique de Valve.

Capture d'écran Nvidia

Capture d'écran Nvidia

La mise à jour Portal with RTX est prévue en novembre et on peut déjà l'ajouter sur notre liste de souhaits sur Steam.

