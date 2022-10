Un joueur enthousiaste recrée l’univers entier sur Minecraft et c’est franchement réussi [VIDÉO]

Recréer l’univers entier dans Minecraft, est-ce possible? Un joueur a prouvé que c’était faisable (en quelque sorte) et le résultat est à couper le souffle.

C’est au YouTubeur ChrisDaCow que reviennent les honneurs, alors qu’il partage son œuvre sur Reddit et attire même l’attention du compte officiel britannique de Xbox.

ChrisDaCow partage un aperçu de son œuvre, mais montre également comment il a pu accomplir ce gargantuesque projet. Il est même allé jusqu’à sauter d’un avion en parachute pour mieux comprendre comment bâtir la Terre. Ce grand bâtisseur explique que ça lui a pris 3 jours pour recréer notre belle planète bleue! Si ce n’est pas du dévouement, on ne sait pas quoi vous dire...

Capture d'écran Youtube/ChrisDaCow

Il a ensuite entrepris de créer le reste du système solaire, y compris Mars, Vénus, Mercure, et les autres planètes. Il a également construit le Soleil et on pourrait presque croire qu’il s’agit de cette boule brûlante qui nous réchauffe tous les jours.

Capture d'écran Youtube/ChrisDaCow Le Soleil

Une fois rendu à Saturne, le projet a pris une tout autre tournure. Le joueur s’est rapidement rendu compte que la planète était difficile à sculpter, en particulier ses anneaux. Il a pris une journée entière pour recréer les anneaux et a même dû réapprendre le théorème de Pythagore pour ce faire. Le résultat est toutefois époustouflant!

Capure d'écran Youtube/ChrisDaCow Les Pilliers de la Création

Ce que Chrisdacow a fait est tout à fait remarquable et les nerds d’astronomie seront plus qu’impressionnés par son dévouement. Après le Soleil et le système solaire, le génie du cube a entrepris de recréer les Piliers de la Création. Ça lui prendra 2 jours pour sculpter les nuages de gaz et poussières. Il ira jusqu’à recréer les étoiles et les réflexions telles qu’on les voit sur la photo originale, prise par le télescope spatial Hubble.

Il y a tellement plus de choses que ce que nous avons mentionné dans cette histoire, on vous invite fortement à visionner la vidéo de ChrisDaCow pour comprendre à quel point c'est impressionnant!

