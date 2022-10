Deadpool: T. J. Miller accuse Ryan Reynolds d'avoir un comportement «étrange» sur le plateau de tournage

T. J. Miller ne veut plus retravailler avec Ryan Reynolds.

Lors d'une récente apparition dans le balado The Adam Carolla Show, l’acteur et humoriste a révélé qu'il n’aurait pas envisagé de reprendre le rôle de Weasel dans Deadpool 3. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a expliqué qu'il avait eu une expérience «étrange» lors du tournage d'une scène avec Ryan Reynolds pendant la réalisation du film de superhéros de 2016.

«Est-ce que je retravaillerais avec lui? Non. Je lui souhaite bonne chance, parce qu'il est excellent dans Deadpool, et je pense que c'est bizarre qu'il me déteste», a-t-il dit, avant de rappeler l'échange gênant.

«Nous avons eu un moment vraiment bizarre sur Deadpool, vraiment bizarre, où il a dit: “Faisons encore une prise.” Et puis, jouant son personnage, il était, genre, horriblement méchant avec moi. Mais envers moi. Comme si j'étais Weasel. Il était, genre: “Tu sais ce qui est génial chez toi, Weasel? Tu n'es pas la vedette, mais tu en fais juste assez pour que ce soit drôle, puis on peut partir et revenir au vrai film.”»

Il a affirmé que lui et l'équipe s'étaient sentis mal à l'aise. «Il a fait ça et c'était bizarre, et ça ne m'a pas dérangé... J'ai juste écouté et j'ai pensé que c'était bizarre, puis j'ai quitté la scène parce qu'ils ont dit: “Coupez?”», a ajouté l’acteur de 41 ans. «Tout le monde était là, à se demander: “Qu'est-ce qu'il fait, pu*ain?” Donc, ce n'était pas une super expérience pour moi. Pourquoi il a fait ça?»

T. J. Miller a décrit Ryan Reynolds comme «une sorte de mec peu sûr de lui», et il a indiqué qu'il ne souhaitait pas vraiment jouer dans un autre film Deadpool de toute façon.

«Je n'aurais pas fait Deadpool 3 s'ils étaient venus me voir et m'avaient dit: “Nous voulons que vous fassiez Deadpool 3, et nous allons vous payer le double”, a-t-il ajouté. Je pense qu'il devrait faire un Deadpool 3 et continuer à faire des films. Je pense juste qu'il ne m'aime pas, et j'ai pensé que c'était bizarre, sa façon d’exprimer ça. Je suis à un moment de ma vie où je n'ai pas besoin de faire Deadpool 3.»

Miller se concentre principalement sur ses spectacles d’humour depuis quelques années. L’acteur a été arrêté en 2016 à Los Angeles pour avoir agressé un chauffeur Uber à la suite d’un débat politique. En 2017, des allégations d’agression sexuelle ont fait surface durant le mouvement #MeToo. En 2018, une ancienne collègue de Miller, Alice Wetterlund, de la série Silicon Valley, a accusé l’acteur d’être inapproprié et d’avoir un comportement non professionnel sur le plateau de tournage.

Ryan Reynolds n'a pas encore répondu aux commentaires de l'acteur.

Deadpool 3 est en cours de production. Il a été récemment confirmé que Hugh Jackman y apparaîtrait dans la peau de Wolverine.