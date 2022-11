Studio Ghibli s’associe avec Lucasfilm sur un possible projet Star Wars

Jeudi matin, Studio Ghibli a partagé une courte vidéo silencieuse et énigmatique montrant les logos de Lucasfilm et du studio japonais.

Cette publication pourrait être signe d’une future collaboration sur un mystérieux projet. Bien qu’on ne puisse confirmer à 100% qu’il s’agit bel et bien d’un projet Star Wars, il est quand même important de souligner que le compte Twitter officiel de Star Wars a partagé la vidéo.

Évidemment, cette annonce a mis en marche la machine à rumeurs et elle roule à pleine vapeur. Certains parlent de films, d’autres mentionnent plutôt une série animée, plus précisément le projet Star Wars: Visions.

Star Wars: Visions a déjà présenté des travaux de studios d'animation comme Kamikaze Douga (Batman Ninja), Trigger (Cyberpunk: Edgerunners), Production I.G (Attack on Titan) entre autres, ainsi que de créateurs comme Hiroyuki Imaishi (Promare), Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), Eunyoung Choi (Ping Pong The Animation), et Masahiko Otsuka (Gurren Lagann). Star Wars: Visions donne aux artisans carte blanche pour raconter leurs propres histoires dans l'univers Star Wars.

Une deuxième saison de Star Wars: Visions est prévue sur Disney+ au printemps 2023. Disney et Lucasfilm n'ont toutefois pas révélé les détails entourant les collaborations prévues sur le projet, mais il ne serait pas étonnant que Studio Ghibli confirme sa participation. À suivre!

