The Last of Us Part 1: démo de deux heures du jeu pour célébrer la sortie de la série HBO

Vous avez vu le premier épisode de la série The Last of Us à HBO et vous en voulez plus? PlayStation a pris des notes, car son service Premium offre désormais une démo du premier jeu.

• À lire aussi: Critique de la série télé «The Last of Us»

En fait, il s’agit d’une démo du remake du premier jeu sorti en 2022, The Last of Us Part 1, qui est selon moi la meilleure façon de plonger dans l’histoire conçue par Naughty Dog. C’est un jeu PlayStation 5 qui coûte normalement 89,99$, alors ça vaut la peine.

Watched #TheLastOfUs premiere on HBO Max?



Continue Joel and Ellie's journey with a game trial for The Last of Us Part I available now with PlayStation Plus Premium: https://t.co/vANYKjiXN2 pic.twitter.com/1r41EDgu2S — PlayStation (@PlayStation) January 16, 2023

PlayStation offre donc deux heures du jeu The Last of Us Part 1 à ses membres PlayStation Plus Premium, le forfait qui coûte 21,99$. Il faut souligner que ce forfait Premium donne aussi accès à plusieurs autres démos ainsi qu’à une gigantesque bibliothèque de jeux gratuits.

L’arrivée de l’adaptation HBO du jeu The Last of Us fait couler beaucoup d’encre, alors il n’est pas surprenant que PlayStation en profite un peu en proposant une démo. C’est peut-être aussi pour faire patienter les fans, car les épisodes sont diffusés de semaine en semaine!

Lisez notre critique de Last of Us sur HBO juste ici et notre critique du remake du jeu ici.

À VOIR AUSSI