«Sea of Stars»: une date de sortie annoncée et une démo maintenant disponible [VIDÉO]

Parmi les annonces qui ont défilé lors du Nintendo Direct du 8 février, le studio québécois Sabotage Studio a partagé d’excellentes nouvelles à propos de son très attendu RPG rétro Sea of Stars.

• À lire aussi: KRAFTON: le collectif à l’origine de PUBG: BATTLEGROUNDS ouvre un studio de jeux AAA à Montréal

• À lire aussi: Metroid Prime Remastered annoncé pour la Nintendo Switch

Sabotage a finalement confirmé la date de sortie du jeu et il faudra attendre jusqu’au 29 août 2023 avant de pouvoir explorer l’antépisode de The Messenger. Cependant, les fans désireux de mettre la main dessus pourront débuter l’exploration du jeu plus tôt, puisque Sabotage Studio a dévoilé une démo gratuite de Sea of Stars, qui est maintenant disponible.

La démo n’est offerte que pour la Nintendo Switch via le Nintendo eShop, et ce, même si le jeu est prévu sur PC et PlayStation. Toutefois, elle est prévue un peu plus tard cette année, selon une publication récente sur la page du jeu sur Steam.

Le jeu puise son inspiration rétro de Chrono Trigger. Sabotage Studio a même recruté le compositeur original, Yasunori Mitsuda, pour créer en partie la musique du jeu.

Sea of Stars propose également des combats au tour par tour, un système de groupe dans lequel vous pouvez contrôler jusqu’à six personnages et de l’exploration du monde introduit auparavant dans The Messenger. Le joueur suivra principalement deux héros, Valerie et Zale, alors qu’ils utilisent le pouvoir du soleil et de la lune pour lutter contre un alchimiste maléfique.

Sea of Stars arrive sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 29 août 2023. La démo du jeu n’est disponible que sur la Nintendo Switch, pour le moment.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s