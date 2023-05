Zelda: combien de temps faut-il pour terminer Tears of the Kingdom?

Et puis, combien d’heures avez-vous passées avec Zelda: Tears of the Kingdom? De mon côté, je suis rendue à une quarantaine d’heures et je n’ai presque pas touché à la quête principale.

Mais, si vous souhaitez consacrer votre temps à l’histoire principale du jeu, combien d’heures ça vous prendra? Selon le site «How Long to Beat», les joueurs qui s’en tiennent qu’à l’histoire principale devront s’attendre à jouer à Tears of the Kingdom en moyenne 52 heures. Ceux qui prennent leur temps, toutefois, peuvent terminer la quête principale après environ 66 heures.

• À lire aussi: Zelda: comment obtenir le bouclier d’Hylia dans Tears of the Kingdom

Les joueurs qui s’amusent à faire les quêtes secondaires en plus de la quête principale devront consacrer une moyenne de 78 heures au jeu. Toutefois, ceux qu’on appelle les «completionists», donc les joueurs qui veulent trouver tous les secrets du jeu, terminent entre 137 et 237 heures. Si vous aimez explorer à pied, ça sera beaucoup plus long que le voyage rapide vers les Tours et les sanctuaires.

• À lire aussi: Comment avoir le Paravoile dans Zelda: Tears of the Kingdom

Les moyennes pourraient légèrement changer au cours des prochaines semaines alors que d’autres joueurs ajoutent leurs données. Le temps requis, selon le style de «gameplay», est toutefois semblable au jeu Breath of the Wild, le prédécesseur de Tears of the Kingdom.