[The Legend of Zelda: Breath of the Wild] 7 choses que je veux voir dans la suite

Il y a plusieurs semaines, Nintendo terminait les grandes annonces de l'E3 avec une mega nouvelle gaming en dévoilant une suite pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Bande-annonce suite The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je ne sais pas pour vous, mais cette nouvelle m’est restée dans la tête depuis le dévoilement. Qu'est-ce que ça va être comme suite? Les événements se déroulent combien de temps après ceux du premier? Est-ce que ça va être aussi bon que le prédécesseur?

Avec mes centaines d'heures passées à Hyrule dans Breath of the Wild, vais-je avoir le goût d'y retourner?

J'ai donc noté plusieurs trucs que j'aimerais voir dans la suite de Breath of the Wild. Au lieu d'écrire cette liste tout de suite après le dévoilement, j'ai pris du temps et du recul pour me poser la question suivante: qu'est-ce qui me ferait passer 300 heures de plus dans cet univers?





1. Une tonne de missions secondaires

Capture d'écran

Ce qui me charme de Breath of the Wild, c'est la liberté de faire pas mal tout sauf les missions principales, mais j'en veux encore plus.

J’aimerais des missions de plus longue haleine avec étapes élaborées pour créer des liens avec les personnages d'Hyrule. Je ne veux pas juste aller chercher un item pour quelqu'un, me faire remercier et dire au revoir.

J'ai beaucoup aimé la mission pour construire ma maison dans Breath of the Wild, et même si la mission était parfois longue, j'ai eu l'impression que c'était pour rien. J'aurais aimé en faire beaucoup plus avec ma maison et la personnaliser pour qu'elle soit différente de celles de mes amis.

J'ai adoré les Koroks, mais je crois qu'on a eu une grande dose de ces créatures dans Breath of the Wild. J'aimerais les croiser à nouveau comme NPCs et faire d'autres missions avec eux, mais pas trouver plein de Korok seeds.

Ah et, je peux avoir un chien? Merci.





2. Un petit côté dark à la Majora's Mask

Capture d'écran

Fini les beaux couchers de soleil; je veux avoir peur!

Majora's Mask est un jeu très sombre, surtout quand on le compare à Ocarina of Time. L'atmosphère était lourde, les personnages un peu cauchemardesques et la menace semblait constante. Après tout, on la voyait dans le ciel avec sa grosse face terrifiante.

J’ai pensé que la Lune de Sang me redonnerait ce sentiment-là dans Breath of the Wild, mais j'avais tort. C'était un bel ajout qui n’était pas assez stressant.

Breath of the Wild fût parfaitement zen; un sentiment que j'adore dans le gaming. Mais, pour la suite, je veux sentir une pression constante. Je veux que les personnages soient un peu fous, que l'univers soit instable et que la menace soit pressante. Un peu comme si la Lune allait s'écraser sur la Terre...





3. Plus de personnalisation

Capture d'écran

J'ai bien aimé les différentes tenues dans Breath of the Wild, et la possibilité de changer leurs couleurs.

J'aimerais que ces options reviennent, mais avec encore plus de choix. Link n'est pas très expressif, alors j'aimerais personnaliser son look pour qu'il soit un peu plus...funky.





4. Encore des recettes

Capture d'écran

Je sais, je sais. Ne me chicanez pas! Beaucoup de joueurs aiment moins le côté cuisine du jeu, mais moi, je trouve ça super divertissant. Surtout quand il me manque un ingrédient et que je dois le chercher partout dans Hyrule.

J'espère que les recettes seront de retour, mais qu'elles seront également optimisées pour ceux qui ne veulent pas passer 20 heures devant un chaudron. Peut-être une mécanique optionnelle à la Resident Evil 7 pour combiner les éléments rapidement si on le désire?

En tout cas, moi je veux continuer à faire des tartes et risottos.

5. Des mini boss

Capture d'écran

Les Lynels étaient-ils des mini boss dans BoTW? Je crois que oui. Et, honnêtement, j'ai trouvé ces créatures pas mal plus terrifiantes que les boss principaux.

J'aimerais voir des mini boss plus souvent dans la suite. Je vais continuer de les éviter et partir en courant, mais je crois que c'est nécessaire pour changer un peu le feeling du jeu.





6. Des donjons

Capture d'écran

Les sanctuaires et les créatures divines offraient de bons défis, mais j'aimerais quand même un retour des longs donjons remplis de puzzles.

Ça permettrait aussi de voir l'Hyrule de Breath of the Wild sous un nouvel angle.

7. Incarner Zelda

Capture d'écran

Comme on a vu dans le teaser de la suite de Breath of the Wild, Zelda est aux côtés de Link. J'aimerais bien pouvoir l'incarner cette fois-ci et résoudre des puzzles avec elle.

Ce que je vais dire est controversé, mais je ne m'oppose pas à l'idée de jouer majoritairement en tant que Zelda.





Ce qui me pose problème

La seule chose qui me dérange un peu avec la suite de Breath of the Wild, c'est l'idée que ce soit potentiellement au même endroit que le jeu précédent. J'ai adoré la map, et je suis certaine que je n'ai pas encore tout vu, mais je ne sais pas ce que je veux pour la suite. Une carte plus petite? Plus grande? Elle est déjà si énorme!

Une chose est certaine, je ne veux pas retourner à un monde d'Hyrule totalement identique.

Et vous, qu'est-ce que vous voulez voir pour la suite?