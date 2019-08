Link’s Awakening : voici 30 délicieuses minutes de gameplay [Vidéo]

La Gamescom 2019 bat son plein et comme prévu Nintendo était présent pour parler de son remake qui est notamment jouable pendant le salon. Lors de la présentation concernant le jeu, on a pu en apprendre un peu plus sur le gameplay.

Gameplay Link's Awakening

En effet, la vidéo nous montre l’univers du remake de Link’s Awakening plus en détail. On peut y apercevoir quelques petits combats, le look de la map, ainsi que le mode créateur de donjon.

Vraisemblablement, le jeu sera un bon remake de la version de 1993. On a hâte de l’avoir entre les mains!

Rappelons que la sortie du titre est prévue pour le 20 septembre 2019 sur Nintendo Switch.