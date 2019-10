The Batman: Jeffrey Wright interprétera le commissaire Gordon

Ça y est, c’est maintenant officiel! Après une bonne fournée de rumeurs, le réalisateur Matt Reeves a confirmé sur Twitter, mercredi, que c’est finalement Jeffrey Wright qui interprétera le commissaire Gordon dans The Batman.

L’acteur américain, que l’on a entre autres pu voir dans les plus récents James Bond, combattra donc le crime à Gotham aux côtés de Robert Pattinson qui, on le rappelle, revêtira le masque et la cape de Batman dans le prochain long-métrage du justicier.

Par le passé, James Gordon a notamment été incarné par Pat Hingle dans les adaptations de Tim Burton et Joel Schumacher, puis par Gary Oldman dans la trilogie réalisée par Christopher Nolan.

Parmi les autres acteurs attachés au projet de Matt Reeves, on retrouve aussi Paul Dano, dans le rôle du Sphynx, et Zoë Kravitz, qui enfilera le costume de Catwoman.

Le tournage pour The Batman est censé débuter d’ici la fin de l’année ou au début de 2020, selon Variety, alors que la sortie du film est prévue pour le 25 juin 2021.