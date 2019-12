[Animal Crossing] Plein de nouvelles images d'artworks pour New Horizons!

Une série d'artworks d'Animal Crossing a été partagée par GoNintendo, permettant aux fans d'en savoir un peu plus sur le chapitre de New Horizons prévu en mars 2020.

On peut voir des coiffures et des vêtements, des sacs à dos, des accessoires et des outils. À noter que les images ci-dessous ne sont pas des captures d'écran sorties du jeu, mais bien des artworks. On aimerait bien voir de nouvelles images du jeu cependant, mais celles-ci feront l'affaire pour le moment!

Pour voir tous les artworks, c'est ici!

Animal Crossing sort le 20 mars 2020 sur la Nintendo Switch.