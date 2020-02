Uncharted: croyez-le ou non, le tournage du film va finalement commencer très bientôt

On a de la difficulté à y croire, mais il semblerait que cette fois-ci soit la bonne pour le film inspiré d’Uncharted!

Ainsi, même si l’adaptation cinématographique des aventures de Nathan Drake a récemment perdu, pour la sixième fois, son réalisateur, en plus de voir sa date de sortie être repoussée, le tournage du long métrage débuterait finalement le mois prochain.

Oui, oui!

C’est nul autre que celui qui interprétera un jeune Drake, Tom Holland, qui a annoncé l’incroyable (dans le sens de difficile à croire) nouvelle lors d'une entrevue avec IGN.

Ce faisant, l’acteur a aussi confirmé que Mark Wahlberg était toujours attaché au projet et incarnera bel et bien Sully, le mentor du personnage principal.

«On commence à tourner dans à peu près quatre semaines. Mark Wahlberg va être exceptionnel dans le rôle de Sully. L’équipe responsable des cascades que nous avons à Berlin fait un excellent travail pour les préparer. Ça va être excitant», a-t-il soutenu.

«C’est un film assez incroyable et c’est planétaire. On voyage partout à travers le monde, on voit des endroits incroyables et moi et Mark Wahlberg allons avoir un super été ensemble», a ajouté le comédien.

Toujours pas de réalisateur

Cela dit, il est un peu particulier de voir le tournage d’Uncharted prendre son envol alors que Sony n’a toujours pas dévoilé qui serait le nouveau cinéaste (et le septième!) à prendre place derrière la caméra.

Certes, ce n’est pas parce qu’il n’a pas encore été annoncé publiquement qu’il n’a pas été embauché. Et si on se fie aux dernières rumeurs, ce serait le réalisateur de Venom et Zombieland, Ruben Fleischer, qui est pressenti pour reprendre la barre du navire.

En tout cas, une chose est certaine: l’adaptation au cinéma d’Uncharted n’a pas fini de faire parler d’elle.

Mais, comme on dit, «parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en»...

Ça, l’équipe de production semble en avoir bien pris connaissance!

Rappelons que si tout finit par bien aller pour Uncharted, le long métrage débarquera au grand écran le 5 mars 2021.

À regarder