Half-Life: Alyx dévoile son gameplay dans trois nouvelles bandes-annonces

Que vous ayez ou non le PC de guerre et le casque VR pour y jouer, il faut l’admettre, Half-Life: Alyx intrigue. Et pas à peu près!

Que nous réserve le nouveau titre de la franchise qui, cette fois-ci, ne pourra être joué qu’en réalité virtuelle?

Avec ce prélude à Half-Life 2, l’équipe de Valve tient-elle entre ses mains le jeu qui popularisera enfin cette technologie et forcera la main à bien des gamers qui hésitent encore à s’équiper d’un casque VR?

On devrait avoir la réponse à ces questions, et à bien d’autres, à la sortie de Half-Life: Alyx, le 23 mars prochain.

Par contre, d’ici là, le studio américain a dévoilé, lundi, trois nouvelles vidéos qui lèvent le voile un peu plus sur le gameplay du nouveau volet tant attendu.

On en découvre ainsi un peu plus sur les phases d’exploration, les systèmes de base comme les déplacements et les combats... mais aussi, ET SURTOUT, sur la terreur que ressentiront les joueurs en étant pourchassés par plusieurs ennemis possédés par des crabes de tête.

Capture d'écran YouTube

OH LÀ LÀ!

Rappelons que Half-Life: Alyx racontera l’histoire d’Alyx Vance, l’alliée de Gordon Freeman dans Half-Life 2, alors qu’elle formera une cellule de résistance avec son père afin de lutter contre l’envahisseur extraterrestre.

Utilisant la technologie SteamVR, le titre sera compatible avec tous les systèmes VR pour PC, incluant le Valve Index, l’Oculus Rift, le HTC Vive et ceux de la série Windows Mixed Reality.

Soulignons que le jeu sera d’ailleurs gratuit pour les personnes qui possèdent l’Index.

