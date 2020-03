5 jeux vidéo qui sont bons pour le moral: la sélection de Kazzie

Le monde du jeu vidéo offre une panoplie d’expériences différentes. Certains jeux peuvent vous donner une poussée d’adrénaline et vous forcer à réagir rapidement, et d’autres peuvent vous remplir de terreur. Mais, il n’y a pas que des émotions fortes dans le gaming!

Les jeux reposants et bons pour le moral ne sont pas rares; il suffit parfois d’avoir de bonnes suggestions. Chaque semaine, un membre de l'équipe Pèse sur Start vous offrira sa liste de jeux qui font du bien. On a tous des goûts différents, alors on espère trouver le jeu qui vous donnera une bonne dose de bonheur ou de zénitude.

Voici 5 jeux qui sont bons pour le moral selon Kazzie!

Planet Zoo

Si vous avez joué à Roller Coaster Tycoon ou même Sims et avez aimé l'expérience, vous allez probablement adorer Planet Zoo. Dans la même famille que Planet Coaster, le jeu vous donne la mission de construire un parc qui sera un bon sanctuaire animal et qui charmera les visiteurs. Construire un enclos parfait peut demander des heures de travail, mais je vous assure que vous ne verrez pas le temps passer.

Planet Zoo a été pour moi le meilleur jeu de 2019. Les animations des animaux et les soins qu'on doit leur apporter ajoutent une couche de réalisme très apprécié. On sent que les intentions derrière le jeu sont bonnes et que le message de protection des animaux est sincère.

À 50$, ce n'est pas un jeu donné, mais j'étais prête à payer un prix AAA pour ce titre de qualité exceptionnelle. Attention: il demande quand même une bonne machine!

Disponible sur Steam.

Yoshi's Crafted World

La plus récente aventure de l'adorable Yoshi est également l'un de mes coups de coeur de 2019. Avec son design magnifiquement réussi et son gameplay familier, les ingrédients sont parfaits pour vous donner une expérience gaming calme et heureuse.

J'ai été émerveillée par le monde de bricolage qui inspire Yoshi's Crafted World. Chaque tableau nous rappelle les magasins Michael's avec des designs faits en carton ou avec du feutre et de la ficelle. Les enfants vont adorer et les parents aussi. Il n'y a rien de dark ici!

Disponible sur Nintendo Switch

Raft

Le jeu de survie Raft peut être joué de plusieurs façons. Son concept est un peu stressant: vous êtes à la dérive sur un petit raft en bois et vous devez accumuler des matériaux dans l’océan pour construire un plus grand bateau.

Heureusement, il y a différents modes vous permettant de personnaliser votre expérience. Pour une partie zen, je vous suggère fortement soit le mode « Paisible », où les ennemis ne peuvent pas vous blesser, et le mode « Créatif » où les ressources sont illimitées. Ces modes plus reposants vous permettent de laisser aller votre créativité et construire, à votre rythme, de réelles oeuvres d'art aquatiques.

Jeu en accès anticipé sur Steam.

Two Point Hospital

Two Point Hospital est la suite spirituelle du classique Theme Hospital.

Ce jeu charmera les amateurs de design, mais aussi les fans des jeux de gestion avec des objectifs précis à atteindre.

Le but est simple: chaque chapitre vous demande de bâtir un hôpital selon les besoins demandés. Vous allez devoir gérer budgets, soins, construction et personnel tout en améliorant le prestige de votre établissement. Évidemment, il faudra guérir des maladies — mais c’est là où le jeu donne sa dose de légèreté: chaque maladie est totalement inventée, comme la tête d’ampoule, par exemple. Il n’y a donc rien de trop triste dans ce jeu qui offre une belle dose d’humour!

Disponible sur Steam

Katamari

Bon, les jeux Katamari peuvent être un peu bizarres à première vue. En fait, ils demeurent bizarres tout au long. C’est un peu ça, leur charme.

Prenons par exemple Katamari Damacy REROLL sur la Nintendo Switch. Votre objectif est de rouler une boule collante(?) qui collecte les objets qui trainent par terre afin de créer un Katamari. Votre boule deviendra de plus en plus grosse et pourra éventuellement ramasser de plus gros objets, comme...des immeubles.

Avec leurs couleurs éclatées et leurs dialogues complètement déjantés, les jeux Katamari ne sont que bonheur et plaisir. J’aime particulièrement la version sur Nintendo Switch qui se joue parfaitement en mode portable!

Disponible sur plusieurs plateformes.